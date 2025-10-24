Cà Mau phấn đấu đến ngày 15/11 không còn tàu cá vi phạm mất kết nối VMS trên 6 giờ

UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành kế hoạch thực hiện tháng cao điểm chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) và phát triển bền vững ngành thủy sản Việt Nam trên địa bàn tỉnh.

Nhằm góp phần tháo gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu, Cà Mau sẽ mở đợt cao điểm, kiên quyết xử lý nghiêm, triệt để các hành vi vi phạm quy định về IUU; ngăn chặn, không để phát sinh tàu cá vi phạm khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài. “Tỉnh phấn đấu đến ngày 15/11/2025 không còn xảy ra các vụ việc vi phạm mất kết nối VMS trên 06 giờ không báo cáo vị trí về bờ, mất kết nối quá 10 ngày không đưa tàu về bờ, vượt ranh giới cho phép khai thác trên biển”, kế hoạch nêu rõ.

Về kiểm soát hoạt động tàu cá, tỉnh công bố và đưa vào hoạt động tất cả các cảng cá (kể cả tư nhân), bố trí lực lượng kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm không để tàu cá không đủ điều kiện hoạt động. Kiểm soát tàu cá rời, vào cảng và trạm biên phòng; yêu cầu đầy đủ hồ sơ hợp lệ, thiết bị VMS phải hoạt động liên tục 24/24 giờ trong suốt hành trình. Áp dụng hệ thống quản lý tàu cá và ngư dân xuất, nhập bến trên nền tảng VNeID để giám sát toàn bộ hoạt động khai thác thủy sản.

Bên cạnh đó, tăng cường phối hợp tuần tra, kiểm soát chặt chẽ; kiên quyết ngăn tàu cá không đủ điều kiện ra khơi và xử lý nghiêm vi phạm, kể cả cán bộ để xảy ra sai sót. Triển khai hệ thống báo cáo tự động khi mất kết nối VMS để ngư dân chủ động tuân thủ quy định.

Triển khai hệ thống quản lý tàu cá và ngư dân xuất, nhập bến tích hợp nền tảng VNeID, bảo đảm kiểm soát toàn bộ tàu cá và ngư dân sau mỗi chuyến biển. Đồng thời, phân công cơ quan, bố trí lực lượng chuyên trách thực hiện kiểm tra, kiểm soát tàu cá tại trạm biên phòng, cảng cá theo quy trình thống nhất trên VNeID và hệ thống eCDT.

Đồng thời, lập danh sách các cơ sở thu mua thủy sản để quản lý, chỉ cho phép mua từ tàu cá bốc dỡ tại cảng được giám sát. Đảm bảo tàu cá từ 15m trở lên bốc dỡ tại cảng (kể cả tư nhân) phải có giám sát, truy xuất nguồn gốc và dữ liệu VMS đầy đủ. Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động cảng cá tư nhân; hướng dẫn lập hồ sơ công bố mở cảng đủ điều kiện. Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin tại cảng phục vụ cập nhật dữ liệu lên VNeID, eCDT, e-logbook. Phối hợp kiểm tra, chấn chỉnh hồ sơ doanh nghiệp xuất khẩu sang EU, đảm bảo đúng quy định. Triển khai hệ thống eCDT để quản lý, xác nhận và chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác minh bạch, hợp pháp.

Đối với công tác thực thi pháp luật, xử lý vi phạm, Cà Mau tiến hành lập danh sách và giám sát chặt nhóm đối tượng có nguy cơ cao vi phạm IUU (chủ tàu, ngư dân, môi giới, tàu mất kết nối VMS, tàu không sang tên,…). Xử lý các trường hợp mất kết nối, vượt ranh giới, tàu hết hạn giấy phép/đăng kiểm, tàu giải bản vẫn hoạt động hoặc gian lận thiết bị VMS. Điều tra, xử lý triệt để các vụ tàu cá bị bắt ở nước ngoài và các hành vi khai thác IUU.

Truy tố nghiêm các đối tượng môi giới, móc nối, hợp thức hóa hồ sơ xuất khẩu. Kết nối, cập nhật đầy đủ dữ liệu xử phạt giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đảm bảo liên thông, đồng bộ.