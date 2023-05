Bước qua nỗi sợ, tạo đột phá kinh tế: Lên top đầu nhờ 'cà phê' với doanh nhân

TP - Từ đầu năm 2023, mô hình “cà phê doanh nhân” được tổ chức mỗi tháng một lần luân phiên tại các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Hậu Giang thay vì chỉ diễn ra tại thành phố Vị Thanh, trung tâm hành chính tỉnh Hậu Giang. Thay đổi này tạo thuận lợi cho doanh nghiệp (DN) cũng như chính quyền nơi DN đặt trụ sở trực tiếp gặp gỡ, trao đổi, tìm biện pháp tháo gỡ khó khăn cho DN.

Cà phê không khoảng cách

Kết thúc quý 1/2023, Hậu Giang nổi lên như một hiện tượng khi lần đầu tiên trong lịch sử, tăng trưởng kinh tế của tỉnh (GRDP) dẫn đầu cả nước, đạt 12,6%, trong khi chỉ vài năm trước đây tỉnh này còn là một trong những địa phương thuộc tốp dưới ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Trong năm 2022, Hậu Giang hoàn thành toàn diện 18/18 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, trong đó có 13 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Đặc biệt, tăng trưởng kinh tế đạt mức 13,9%, cao nhất từ trước đến nay, đứng đầu vùng ĐBSCL và vươn lên xếp vị trí thứ 4 cả nước. Bước sang những tháng đầu năm 2023, kinh tế của Hậu Giang tiếp tục có nhiều điểm sáng và tăng trưởng toàn diện.

Phân tích, đánh giá về động lực tạo tăng trưởng ấn tượng của tỉnh, Cục trưởng Cục Thống kê Hậu Giang Thiều Vĩnh An cho biết, diện tích, sản lượng rau màu, cây ăn quả, tổng đàn gia súc, gia cầm của tỉnh đều tăng, giúp cho lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh tăng trưởng khá. Lĩnh vực công nghiệp cũng tăng trưởng cao do hoạt động ổn định của dự án Nhiệt điện Sông Hậu 1. Các sản phẩm chủ lực của tỉnh cũng tăng so với cùng kỳ như: nước mắm có sản lượng sản xuất tăng hơn 709%; thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản tăng hơn 12%...

Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Nghiêm Xuân Thành nhận định: Tiếp nối thành quả quan trọng đạt được năm 2022, từ đầu năm 2023, Tỉnh ủy Hậu Giang đã ban hành chương trình công tác với 6 nhiệm vụ trọng tâm; 18 chỉ tiêu và hệ thống nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ. Năng lực, hiệu quả thực hiện công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục được cải thiện, phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

“Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang đã tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 ngay từ đầu năm; đã thành lập ban chỉ đạo hoặc tổ công tác để tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện và kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và các tổ chức”. Ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang

Với phương châm hoạt động, làm việc “Doanh nghiệp đến, Hậu Giang vui”, lãnh đạo tỉnh Hậu Giang xem công việc của DN cũng như việc chung của tỉnh. Mô hình “Cà phê doanh nhân” rất đặc biệt đã ra đời mấy năm trước và được duy trì đều đặn hằng tháng. Đây là nơi gặp gỡ, chia sẻ để chính quyền, cơ quan quản lý, sở ngành chuyên môn và DN hiểu nhau hơn, xử lý công việc nhanh, tốt hơn. Các buổi cà phê đều có mặt của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hậu Giang các sở, ngành và không dưới 50 DN.

Ông Nguyễn Chí Tâm, Tổng Thư ký Hiệp hội DN tỉnh Hậu Giang cho biết, “Cà phê doanh nhân” là mô hình thay thế cho các buổi đối thoại DN trước đây. Với tên gọi này, giữa lãnh đạo tỉnh, chính quyền, các sở ngành và DN đã thu hẹp dần khoảng cách khi đây là nơi lãnh đạo tỉnh lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho DN trên địa bàn.

Đặc biệt, để đảm bảo sự gần gũi và tạo điều kiện tốt nhất cho DN không phải di chuyển, lấy doanh nghiệp làm trung tâm, từ đầu năm 2023, mô hình “Cà phê doanh nhân” được tổ chức mỗi tháng một lần luân phiên tại các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Hậu Giang thay vì chỉ diễn ra tại thành phố Vị Thanh, trung tâm hành chính tỉnh Hậu Giang. “DN có cơ hội được gặp gỡ lãnh đạo tỉnh, huyện để bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Đồng thời, hiến kế cho lãnh đạo tỉnh những vấn đề liên quan. Những khó khăn, vướng mắc của DN được lãnh đạo tỉnh chỉ đạo trực tiếp các cơ quan liên quan có biện pháp tháo gỡ, có thời hạn trả lời cho DN”, ông Tâm chia sẻ.

Tổng Thư ký Hiệp hội DN tỉnh Hậu Giang cho biết, chính ông cũng bất ngờ khi chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Hậu Giang đã tăng 26 bậc, từ 38 năm 2021 lên 12 vào năm 2022. Điều này cho thấy niềm tin cũng như đánh giá của DN đối với năng lực điều hành của chính quyền địa phương có biến chuyển rõ rệt. “Với mô hình “Cà phê doanh nhân”, lãnh đạo tỉnh và DN đã xích lại gần nhau hơn, có những DN không gặp khó khăn, kiến nghị nhưng họ vẫn đến vì muốn cập nhật thông tin, những chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh liên quan lĩnh vực mình hoạt động. Đó cũng là thành công của mô hình này”, đại diện Hiệp hội DN tỉnh Hậu Giang chia sẻ.

Bên cạnh “Cà phê doanh nhân”, lãnh đạo tỉnh Hậu Giang còn duy trì mô hình “Cà phê thường trực”. Theo đó, luân phiên các ngày trong tuần, linh hoạt theo lịch công tác, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đại diện các sở, ngành cùng ngồi lại (mỗi ngày ở một trụ sở của một cơ quan khác nhau) trao đổi thẳng thắn, cởi mở về công tác trong ngày, trong tuần… Thông qua các buổi cà phê này, các đơn vị trao đổi, kiến nghị, đề xuất, cùng bàn bạc, tháo gỡ những khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ được giao; từ đó, nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành để công việc được vận hành hiệu quả hơn.

Đột phá công tác cán bộ Một trong những đột phá của Hậu Giang về công tác cán bộ là Đề án số 05 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp đã ra đời kịp thời. Ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang cho biết, với sự đổi mới về công tác cán bộ, Hậu Giang vẫn tuân thủ quy trình bổ nhiệm cán bộ nhưng có sự đổi mới là để cho các ứng viên trình bày chương trình hành động, từ đó tập thể lựa chọn người xứng đáng nhất. Qua đó, đảm bảo tính khách quan, công bằng, minh bạch, giới thiệu được người xứng đáng nhất vào vị trí cần bổ nhiệm.

Thường trực ban chỉ đạo gỡ khó để phát triển kinh tế

Ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cho biết, với quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo trên tinh thần đổi mới, đột phá, quyết tâm, các cấp ủy đảng trong Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện đồng bộ, trọng tâm với phương châm: “Hình thức tập trung, nội dung thiết thực, hành động quyết liệt, hiệu quả thực chất”.

“Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang đã tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 ngay từ đầu năm; đã thành lập ban chỉ đạo hoặc tổ công tác để tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện và kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và các tổ chức”, ông Thanh nói.

Trong tổ chức thực hiện, Hậu Giang yêu cầu hành động quyết liệt, mang lại hiệu quả thực chất, đã tạo sự thông suốt từ cấp tỉnh đến cơ sở, được nhân dân và doanh nghiệp đồng tình ủng hộ. Thời gian giải quyết các thủ tục liên quan đầu tư - kinh doanh được rút ngắn…

Chia sẻ về việc có lúc, có nơi cán bộ còn tâm lý e ngại, né tránh, sợ sai không dám làm… trong một bộ phận cán bộ, công chức, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Nghiêm Xuân Thành cho rằng, luật pháp không thay đổi, vấn đề là phải dám làm, dám chịu trách nhiệm. “Hậu Giang xác định, hoạt động thực thi công vụ phải thông suốt với tinh thần trong sáng, tất cả để phục vụ người dân, doanh nghiệp, vì sự phát triển chung của tỉnh”, ông Thành nói. Có lẽ đây cũng là căn cứ lý giải vì sao mà Hậu Giang đạt được các con số tăng trưởng kinh tế ấn tượng trong năm qua.