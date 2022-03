Bỗng dưng bị nhồi thêm công trình lạ

TP - Hàng nghìn căn hộ với hàng chục nghìn cư dân đang sống yên ổn bỗng nhiên trong nhiều khu đô thị ở Hà Nội mọc lên những công trình phá vỡ quy hoạch ban đầu, làm ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống cư dân khi phải chịu áp lực quá tải lên hạ tầng.

Chủ đầu tư bị tố lừa dối khách hàng

Những ngày này, hàng trăm cư dân tại dự án Goldmark City (136 Hồ Tùng Mậu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) ngày đêm dựng lều bạt, căng băng rôn trước công trình khu C của dự án để phản đối việc điều chỉnh, xây tăng từ 5 tầng lên 40 tầng.

Anh Nguyễn Văn Nhưỡng, chủ căn hộ ở tầng 29 (Tòa R4) cho hay: “Căn hộ nhà tôi ở có hướng nhìn ra khu C. Lúc đầu tôi cũng như nhiều người khác chọn mua và chọn căn hộ có hướng thông thoáng dù giá bán đắt hơn các căn hộ khác. Khi ấy sa bàn của chủ đầu tư giới thiệu dự án thể hiện rất rõ khu C là trung tâm thương mại phục vụ cư dân 9 tòa nhà Goldmark City chỉ cao 5 tầng. Bây giờ, khu C được xây lên thành tòa nhà 40 tầng thì những căn hộ có hướng nhìn như nhà tôi mất hết, giá căn hộ sẽ bị giảm, chưa kể sinh hoạt hằng ngày sẽ bị ảnh hưởng bởi có tòa nhà đối diện nhìn thẳng vào căn hộ của chúng tôi”.

Anh Nhưỡng cũng bày tỏ bức xúc về việc chủ đầu tư điều chỉnh xây dựng khu C tăng thêm 35 tầng mà không hề lấy ý kiến cư dân trong khu Goldmark City.

Ông Đặng Tiền Phương, Trưởng ban Ban Quản trị tòa R4 Goldmark City cho biết, trong tất cả các lần điều chỉnh quy hoạch và điều chỉnh chủ trương đầu tư tại dự án Goldmark City, cư dân đang sống tại khu đô thị (hoặc đã ký hợp đồng mua bán căn hộ trước thời điểm điều chỉnh) không hề được lấy ý kiến. Chủ đầu tư đã bất chấp ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc tại văn bản số 67 (về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà ở Văn phòng, dịch vụ tại số 136 Hồ Tùng Mậu), ngày 5/2/2018. Văn bản này có đoạn chỉ rõ: “Việc điều chỉnh quy hoạch phải thực hiện lấy ý kiến cộng đồng dân cư, đảm bảo tuân thủ Luật Quy hoạch đô thị, Luật xây dựng và các quy định pháp luật có liên quan”.

“Khi dự án được mở bán từ năm 2015, trên các phương tiện truyền thông, sa bàn, trang bìa của Hợp đồng mua bán căn hộ đều công khai in rõ (hợp đồng này chắc chắn cơ quan chức năng giám sát kỹ vì liên quan thuế); thậm chí quảng cáo Khu C là trung tâm thương mại cao 5 tầng. Trong văn bản phúc đáp khách hàng năm 2016, chủ đầu tư còn khẳng định tại thời điểm mở bán và bàn giao căn hộ, khu C chỉ xây không quá 5 tầng”, ông Phương nhấn mạnh.

Theo ông Phương, việc thay đổi xây dựng cả tòa nhà khu C từ 5 tầng lên 40 tầng của chủ đầu tư sẽ gây ùn tắc giao thông quanh dự án; quá tải dân số; phá vỡ không gian kiến trúc, cảnh quan, chia sẻ tiện ích… (về bản chất, tất cả các giá trị về cảnh quan, quy hoạch, kiến trúc… đã được cấu thành vào giá mỗi căn hộ mà chủ đầu tư đã bán) gây ảnh hưởng nghiêm trọng, tước đi quyền lợi của dân. Cũng theo ông Phương, cư dân đang sống tại dự án sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp bởi việc nâng tầng khu C sai so với quảng cáo. Công ty CPTM Quảng cáo - Xây dựng-Địa ốc Việt Hân năm 2020 cũng đã bị TP Hà Nội xử phạt vì tự ý chuyển đổi công năng, mục đích sử dụng phần sở hữu, sử dụng chung tại tòa R1, R2 Goldmark City này.

Theo các cư dân tại đây, tại Quyết định số 2106 UBND (11/5/2010) của UBND thành phố Hà Nội về phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án Goldmark City (136 Hồ Tùng Mậu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) gồm 9 tòa chung cư cao 40 tầng với tổng số 3.841 căn hộ. Khu C là đất văn phòng, dịch vụ, công cộng. Tổng dân số 12.300 người. Thế nhưng, chỉ sau vài năm, Hà Nội lại ban hành Quyết định số 412/QĐ-UBND ngày (25/1/2016) phê duyệt cho phép điều chỉnh cơ cấu, số lượng căn hộ tại dự án. Theo đó, tổng số căn hộ được điều chỉnh tăng thêm 944 căn ở 9 tòa nhà. Chỉ riêng lần điều chỉnh quy hoạch năm 2016 này đã nâng quy mô tổng số dân tại toàn Goldmark City này gần 20.000 người. Và thực tế đã rất đông đúc, quá tải về hạ tầng, chỗ để xe; giáo dục...

Tiếp theo, đến ngày 22/11/2019, UBND TP Hà Nội ra thông báo số 1412 về việc điều chỉnh khu C, dự án Goldmark City. Theo đó, dự án và khu C được chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư (lần 3) tại Quyết định số 5155 (ngày 7/2/2021), điều chỉnh cho phép xây khu C thành khu văn phòng - dịch vụ - công cộng cao 40 tầng thay vì 5 tầng như trước!

Việc chủ đầu tư xin điều chỉnh quy hoạch nhưng cư dân không hề hay biết diễn ra tại nhiều khu đô thị, nhiều địa phương. Cụ thể, tại Khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra, Hà Nội) trong năm 2016, 2 ô đất cũng đã được điều chỉnh gồm: ô đất I.A.20 được điều chỉnh tăng 1.810 người; ô đất I.A.25 tăng 629 người. Lần điều chỉnh quy hoạch năm 2017, ô đất I.A.23 được điều chỉnh tăng 4.674 người so với quy hoạch trước đó. Những lần điều chỉnh này cư dân tại đây cũng không hề biết cho đến khi các dự án đã xây dựng xong xuôi.

Tại khu Ngoại giao đoàn (Bắc Từ Liêm, do Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội (Hancorp) làm chủ đầu tư), cư dân bức xúc khi một bệnh viện lớn được xây dựng không theo quy hoạch. Chị Thu Huyền, cư dân tại đây cho biết, lúc mua căn hộ tại đây, gia đình chị tìm hiểu tổng thể quy hoạch dự án và chấp nhận mức giá cao hơn các khu khác để được hưởng không gian, mỹ quan, cách bố trí hợp lý… Thế nhưng, chỉ sau vài năm, nhiều công trình thay đổi đã phá vỡ quy hoạch ban đầu không khác gì lừa dối khách hàng.

Người ký quyết định điều chỉnh phải chịu trách nhiệm

Kiến trúc sư Phạm Thanh Tùng, Chánh Văn phòng Hội Kiến trúc sư Việt Nam cho rằng, quy hoạch khu đô thị dễ dàng bị thay đổi đang khiến nhiều khu đô thị trên cả nước rơi vào “mớ bòng bong”. Thực trạng của việc quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch cũng là nguyên nhân dẫn đến không gian sống ngột ngạt, chất lượng sống của người dân đi xuống.

“Cần phải nhận thức rằng việc phê duyệt cũng như điều chỉnh quy hoạch các khu đô thị là những thành phần nằm chung trong một tổng thể. Trong quy hoạch từng dự án, từng khu lại cần phải nằm trong quy hoạch chung của địa phương và các vùng lân cận. Theo đó, với quy hoạch đô thị, điều quan trọng nhất là phải đảm bảo tỷ lệ về cây xanh, mặt nước; đảm bảo các dịch vụ giao thông, trường học, bệnh viện, khu vui chơi, mua sắm; tỷ lệ cấp thoát nước, viễn thông, rác thải… trên mật độ dân số”, ông Tùng nói.

Ông Tùng cho hay, thực tế chưa bao giờ có việc thanh kiểm tra các quyết định điều chỉnh quy hoạch, chưa hề có vụ án nào xử lý về chuyện đó. Đến nay, việc xử lý sai phạm mới chỉ dừng lại ở xử lý các doanh nghiệp xây dựng trái phép, lừa đảo. Những người ký quyết định điều chỉnh quy hoạch phải chịu trách nhiệm với chữ ký của mình.

Bộ Xây dựng: Kiểm soát chặt phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch Trước tình trạng liên tiếp điều chỉnh quy hoạch làm phá vỡ cảnh quan ở các tỉnh, thành phố trong thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị vừa có yêu cầu đề nghị các địa phương thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg về tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt. Theo đó, Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương nâng cao chất lượng quy hoạch; đảm bảo việc thẩm định, phê duyệt đồng bộ các quy hoạch đô thị. Đặc biệt, Bộ Xây dựng nhấn mạnh, việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch cần được kiểm soát chặt chẽ. Các địa phương cần rà soát, đánh giá và xử lý các quy hoạch bị điều chỉnh sai quy định. Ngọc Bách