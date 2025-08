Bốn tiểu khu, bốn phong cách sống độc đáo tại 'tâm điểm thượng lưu' The Metropolitan

The Metropolitan được ví như “chuyến tàu siêu tốc” tại Vinhomes Ocean Park 1 (Ocean City) khi 15 tòa cao tầng đạt tỷ lệ thanh khoản 99% chỉ trong 24 tháng. Đằng sau hiện tượng thị trường này là 4 tiểu khu mang đặc trưng văn hóa và lối sống thượng lưu xa hoa, lấy cảm hứng từ những thành phố nổi tiếng thế giới.

4 dấu ấn riêng trong lòng “Quận trung tâm”

Không chỉ tìm kiếm chỗ ở, khách hàng ngày này còn đòi hỏi không gian sống phải mang tính biểu tượng, khéo léo thể hiện cá tính và gu thẩm mỹ chủ nhân. The Metropolitan - tâm điểm thượng lưu của Vinhomes Ocean Park 1, đã nắm trúng tâm lý đó, thể hiện qua quần thể gồm bốn tiểu khu mang bốn phong cách sống thượng lưu khác biệt.

Cụ thể, The Zurich sang trọng được định vị là tiểu khu nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe cao cấp phong cách Thụy Sỹ. Mật độ xây dựng tại đây chỉ 26,9%. Cư dân của 3 tòa tháp cao tầng được hưởng tới 20 tiện ích đa dạng. Chưa kể, nội khu là không gian sống đầy cảm hứng, khắc họa một Thụy Sỹ thu nhỏ với tháp đồng hồ Zurich, hồ cảnh quan Geneva, đài phun nước Rhine Fall, quảng trường Thụy Sỹ…

Kế cận The Zurich là hồ San Hô thơ mộng, mang tới phong thủy tốt lành và thiên nhiên xanh mát. Gia đình trẻ đặc biệt yêu thích tiểu khu này bởi chỉ cách vài bước chân, các cư dân nhí đã có thể tới với trường học Vinshool, Brighton College Vietnam hay Dewey chất lượng quốc tế.

Trong khi đó, The London thanh lịch mang đến trải nghiệm và các thú vui quý tộc châu Âu. Tiểu khu gồm 3 tòa cao ốc, thiết kế sang trọng, lịch lãm. Đúng như tên gọi, The London mang tới chất sống thơ mộng của xứ sở sương mù, khi ngay dưới chân tòa tháp căn hộ là tháp đồng hồ Big Ben, vườn nội khu Anh Quốc… Cư dân có những trải nghiệm chân thật nhất về một cuộc sống thượng lưu, vương giả “chuẩn Anh”.

Mỗi tiểu khu tại The Metropolitan lại mang tới một phong cách sống riêng biệt

Cùng lấy cảm hứng từ những thành phố nổi tiếng châu Âu, The Paris hào hoa tạo nên sự khác biệt bằng không gian văn hóa - nghệ thuật cao cấp lấy cảm hứng từ kinh đô ánh sáng. 5 tòa căn hộ nằm bên biểu tượng San Hô Đỏ, án ngữ vị trí đắc địa ngay lối vào Vinhomes Ocean Park 1. The Paris quy tụ các tiện ích như bể bơi ngoài trời phong cách resort, các artwork cảnh quan đặc trưng Paris như tháp Eiffel, vườn hoa Florai… kết hợp chuỗi tiện ích xa hoa bên trong mỗi tòa nhà.

Tại The Metropolitan, The Beverly là mảnh ghép chất Mỹ duy nhất. Tiểu khu được lấy cảm hứng từ chính thành phố Beverly Hills, bang California, Mỹ - nơi thường được biết đến như “thủ phủ” của giới nhà giàu và những ngôi sao nổi tiếng Hollywood. Nổi bật tại đây là những góc không gian cảnh quan và tiện ích ngoài trời có 1-0-2, như vườn nhiệt đới Beverly Garden, bể bơi nước mặn Santa Monica, đường dạo bộ Palm Pathway,….

Bên cạnh phong cách sống độc đáo, mỗi tiểu khu tại The Metropolitan đều có thiết kế căn hộ đa dạng, từ studio cho người độc thân, tới căn 1-2 phòng ngủ cho gia đình trẻ và căn 3 phòng ngủ rộng rãi cho gia đình đa thế hệ. Kết hợp cùng hệ sinh thái tiện ích xanh đa dạng của Vinhomes Ocean Park 1 và sự sôi động tại Ocean City, chủ sở hữu dễ dàng chọn được một nơi an cư phù hợp cả về chất sống và trải nghiệm.

Cư dân The Metropolitan được hưởng trọn hệ sinh thái tiện ích xanh của Vinhomes Ocean Park 1

Tối ưu công năng, gia tăng giá trị tại “tâm điểm thượng lưu”

Không chỉ hấp dẫn người mua ở thực nhờ thiết kế đa phong cách, The Metropolitan còn hấp dẫn giới đầu tư ở khả năng cho thuê, đáp ứng dòng khách cao cấp, gồm chuyên gia nước ngoài, nhà quản lý tại doanh nghiệp FDI, gia đình trẻ, cư dân yêu lối sống xanh, có gu thẩm mỹ cao….

Trong tầm nhìn dài hạn, mỗi căn hộ tại The Metropolitan còn sở hữu tiềm năng tăng giá nhờ tính khan hiếm khi đây là những tòa tháp cao tầng cuối cùng của đại đô thị. Giá trị của The Metropolitan cũng được thúc đẩy nhờ các dự án hạ tầng như Vành đai 3.5, Vành đai 4, cầu Trần Hưng Đạo, cầu Ngọc Hồi… đang được Hà Nội đẩy nhanh tiến độ. Mỗi dự án hạ tầng khi về đích sẽ là một nấc thang quan trọng, giúp The Metropolitan thăng hạng giá trị và tiếp tục trở thành “điểm vàng” đầu tư của khu Đông.

The Metropolitan đang đứng trước ngưỡng cửa gia tăng giá trị nhờ loạt cú hích hạ tầng phía Đông Thủ đô

Đặc biệt, tâm điểm đầu tư này còn được trợ lực từ chính sách bán hàng độc đáo của Vinhomes. Khách hàng mua căn hộ tại The Metropolitan sẽ được tặng quà nội thất và tân gia trị giá 4% giá trị căn hộ giảm trừ vào giá bán và gói Tài Lộc có giá trị lên tới 200 triệu đồng.

Áp lực tài chính càng được giảm bớt nhờ chính sách hỗ trợ vay tới 70% giá trị căn, lãi suất 0% trong 24 tháng. Nếu vay 45%, khách sẽ được hỗ trợ lãi suất 0% lên đến 48 tháng. Ngoài ra, người mua nhà thanh toán sớm từng đợt còn nhận thêm ưu đãi tương đương 4,5% (điều kiện kèm theo).

Chính sách linh hoạt, sản phẩm có cá tính rõ ràng và giá trị khai thác tốt giúp The Metropolitan không chỉ là nơi để sống, mà còn là tài sản đầu tư hấp dẫn giữa bối cảnh thị trường đang hướng tới chất thay vì lượng. Với số lượng có hạn, cơ hội hấp dẫn này sẽ sớm khép lại và chỉ dành cho những khách hàng, nhà đầu tư nhạy bén.