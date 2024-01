Bốn đối tượng giăng bẫy hàng trăm người vay vốn với lãi suất 400%/năm

TPO - Với hình thức điều hành qua App và mạng xã hội, 4 đối tượng đã cho 154 người vay số tiền khoảng 11,8 tỷ đồng với lãi suất lên tới 350% - 400%/năm.

Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Lâm Đồng vừa khởi tố bị can 4 đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, bao gồm Vũ Hồng Sơn và Nguyễn Hải Ninh (cùng 23 tuổi), Cao Trí Đức (29 tuổi), Nguyễn Văn Tuân (35 tuổi), đều thường trú ở Hải Phòng, tạm trú phường 8, TP Đà Lạt.

Trước đó, qua hòm thư tố giác tội phạm, Phòng Cảnh sát Hình sự nhận được nhiều thông tin phản ánh của người dân về đường dây hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn Lâm Đồng, khiến người dân rơi vào cảnh nợ nần chồng chất.

Phòng Cảnh sát Hình sự đã xác lập chuyên án để tập trung toàn bộ lực lượng, phương tiện kỹ thuật đấu tranh triệt phá đường dây trên.

Trinh sát đã ập vào hẻm 21, Võ Trường Toản (phường 8, TP Đà Lạt) khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, tiến hành thu giữ nhiều tang vật liên quan đến việc cho vay như điện thoại di động, máy tính cá nhân, căn cước công dân, giấy phép lái xe, giấy chứng nhận đăng ký xe…

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các đối tượng lập tài khoản, tạo App để quảng cáo các hình thức, phương thức vay tiền không thế chấp tài sản, đăng lên mạng xã hội để tìm kiếm người vay.

Thông qua facebook có tên “Cho v.a.y góp ngày tỉnh Lâm Đồng”, “Vay Tiền Trả Góp Lâm Đồng”, các đối tượng tiếp cận với người có nhu cầu vay tiền, nhắn tin trên messenger và quản lý con nợ thông qua website.

Phương thức hoạt động của các đối tượng khá tinh vi: Chỉ liên lạc với người vay tiền qua điện thoại, giải ngân và thu lãi qua tài khoản ngân hàng.

Đến nay, lực lượng chức năng xác định các đối tượng đã tiến hành 683 lượt giao dịch, qua đó cho 154 người vay với số tiền khoảng 11,8 tỷ đồng, lãi suất từ 350%-400%/năm, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 bị can nói trên để tiếp tục điều tra làm rõ vụ án; đồng thời đề nghị những ai có liên quan đến nhóm đối tượng này liên hệ Phòng Cảnh sát Hình sự cung cấp thông tin, tài liệu để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án.