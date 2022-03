Bộ Y tế điều động, bổ nhiệm nhân sự cấp vụ

TPO - "Ra Côn Đảo, Giải Vô địch Quốc gia marathon và cự ly dài báo Tiền Phong trước hết là một giải điền kinh quốc gia tầm cao nhất nhưng không dừng lại đó, còn là một sự kiện chính trị để chúng ta một lần nữa ôn lại lịch sử đau thương nhưng hào hùng của dân tộc, nhớ về những đau thương mất mát to lớn nhưng anh dũng bất khuất của các thế hệ đi trước, từ đó hun đúc thêm lòng yêu nước, tinh thần cách mạng và quyết tâm bảo vệ và xây dựng tổ quốc Việt hùng cường", nhà báo Lê Xuân Sơn nói.

TPO - Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Ngoài ra, ở vùng núi phía Bắc, phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.