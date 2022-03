Bộ Công an điều động, bổ nhiệm nhân sự

TPO - Bộ trưởng Bộ Công an vừa ban hành các quyết định bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo tại Văn phòng Bộ Công an và Công an các tỉnh Quảng Nam, Cao Bằng...

Văn phòng Bộ Công an vừa tổ chức Lễ công bố và trao quyết định của Bộ Công an về việc bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an.

Thiếu tướng Cao Đăng Hưng, Phó Giám đốc Công an TPHCM được điều động đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an.

Thiếu tướng Cao Đăng Hưng, quê quán xã Nhị Quý, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, được thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng năm 2020. Trước khi về làm Phó Giám đốc Công an TPHCM, ông Hưng công tác tại Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật Công an nhân dân.

Sáng 17/3, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động trung tá Nguyễn Văn Tuấn, Thư ký của nguyên Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh.

Tại Cao Bằng ngày 16/3, Đại tá Vũ Hồng Quang, Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Hòa Quang Tưng đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng. Đại tá Tưng sinh năm 1970, Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Bộ Công an.

Trước đó vào ngày 15/3, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Hữu Mạnh (SN 1977), Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Thanh Hóa, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.

Cùng ngày, Công an tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Hoàng Anh Tuấn (SN 1977), Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Học viện Cảnh sát nhân dân đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi.