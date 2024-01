Bộ trưởng Tô Lâm thăm hỏi đại úy bị tài xế vi phạm nồng độ cồn tông chấn thương sọ não

TPO - Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã đến Bệnh viện Việt Đức thăm hỏi động viên đại úy Nguyễn Văn Thưởng, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông trật tự, Công an huyện Sóc Sơn, bị thương khi làm nhiệm vụ.

Cùng đi với đoàn Bộ trưởng vào ngày hôm qua (10/1), có Trung tướng Hoàng Đức Lừng, Cục trưởng Cục tổ chức cán bộ; Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an; Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an Hà Nội, cùng đại diện chỉ huy đơn vị chức năng và Ban Chỉ huy Công an huyện Sóc Sơn.

Tại bệnh viện, Bộ trưởng Tô Lâm gửi lời cảm ơn tới đội ngũ y bác sỹ đã tận tình và rất kịp thời, tập trung cao độ cứu chữa cho đại uý Nguyễn Văn Thưởng, đồng thời mong muốn, Ban Giám đốc Bệnh viện Việt Đức tiếp tục có chỉ đạo sát sao, đưa ra phác đồ điều trị hữu hiệu nhất, sử dụng thuốc tốt nhất có thể để bệnh nhân mau bình phục.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng biểu dương tinh thần của đại úy Nguyễn Văn Thưởng trong việc kiên quyết xử lý, đấu tranh tội phạm và các hành vi vi pháp luật, đồng thời đồng chí cũng chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện đầy đủ chính sách đối với cán bộ, chiến sỹ bị thương trong khi làm nhiệm vụ; lập hồ sơ xử lý nghiêm vụ việc theo quy định của pháp luật.

Thăm hỏi, động viện người thân bệnh nhân, Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn gia đình đại úy Nguyễn Văn Thưởng bình tĩnh, vững tâm để chăm sóc bệnh nhân sớm bình phục trở về bên gia đình và đồng đội. Bộ trưởng Tô Lâm chỉ đạo Công an thành phố và đơn vị đại uý Thưởng tiếp tục sát sao, quan tâm hỗ trợ gia đình, túc trực chăm sóc đồng đội vượt qua hoạn nạn.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, Đại tá Phạm Thanh Hùng ân cần chia sẻ, thăm hỏi, động viên vợ đại úy Thưởng vững tâm vượt qua khó khăn, làm chỗ dựa vững chắc cho mẹ già và 2 con nhỏ. Lãnh đạo Công an Thành phố đã chỉ đạo các phòng chức năng phối hợp với Công an huyện Sóc Sơn thực hiện tốt các chế độ, chính sách của lực lượng Công an nhân dân với đại úy Thưởng cũng như mau chóng xử lý đối tượng gây ra vụ việc nêu trên.

Đại diện gia đình, chị Lê Thị Cao, vợ đại uý Thưởng, trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Tô Lâm và lãnh đạo Công an thành phố đã kịp thời thăm hỏi, động viên. Đây là động lực rất lớn để gia đình vượt qua khó khăn, vững tâm, tập trung điều trị cho anh Thưởng sớm bình phục sức khỏe.

Trước đó, khoảng 20h, ngày 7/1, Tổ công tác Công an huyện Sóc Sơn thực hiện công tác xử lý vi phạm giao thông và kiểm tra nồng độ cồn tại tuyến đường 35, thuộc thôn 3, xã Hồng Kỳ.

Khi thấy tổ công tác, xe ô tô Huyndai Tucson, biển kiểm soát 30G-73013 đã bất ngờ quay đầu bỏ chạy và chèn qua người đại úy Nguyễn Văn Thưởng, khi đó đang đứng ở bên trái đầu xe ô tô. Hậu quả đại uý Thưởng bị chấn thương sọ não. Ngay sau đó, Công an huyện Sóc Sơn đã nhanh chóng đưa đại úy Thưởng đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức, đồng thời chỉ đạo tổ công tác điều tra, làm rõ đối tượng gây tai nạn.

Tại cơ quan Công an, lái xe Phạm Ngọc Sơn (SN 1987, trú tại xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn) đã khai nhận hành vi của mình. Tổ công tác kiểm tra, xét nghiệm máu cho thấy nồng độ cồn trong máu của đối tượng là 0,083 mmol/I. Công an huyện Sóc Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phạm Ngọc Sơn về hành vi Giết người.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Việt Đức, ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ Giám đốc Công an thành phố về việc có cán bộ bị thương nguy kịch đang trên đường đến bệnh viện, lãnh đạo Bệnh viện đã huy động các bác sỹ có chuyên môn, tay nghề cao sẵn sàng ở phòng cấp cứu để kịp thời cứu chữa bệnh nhân.

Với sự nỗ lực của đội ngũ y bác sỹ cho đến thời điểm hiện tại, mọi phương án, phương pháp điều trị tích cực nhất đã được Bệnh viện áp dụng để đảm bảo tốt nhất cho bệnh nhân.