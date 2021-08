Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản: Trung Quốc đang cố dùng vũ lực thay đổi hiện trạng

TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản cảnh báo Trung Quốc đang cố gắng thay đổi hiện trạng trong khu vực bằng vũ lực và đã kêu gọi Úc và các đồng minh khác tăng cường hành động.

Trong một số bình luận mạnh mẽ nhất của mình về tình hình an ninh đang xấu đi trên khắp Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, ông Nobuo Kishi nói sự chuyển dịch cán cân quyền lực giữa Mỹ và Trung Quốc “đã trở nên rất dễ thấy” trong khi một trận chiến quân sự ở Đài Loan đã “nghiêng hẳn về phía Trung Quốc” .

“Chính sách quốc phòng của Nhật Bản không nhằm vào bất kỳ quốc gia cụ thể nào. Nhưng do môi trường an ninh xung quanh Nhật Bản ngày càng khắc nghiệt hơn, chúng tôi phải xây dựng một cấu trúc để chúng tôi có thể tự bảo vệ mình ”, ông Kishi nói với The Sydney Morning Herald và The Age trong một cuộc phỏng vấn tại văn phòng của ông tại Bộ Quốc phòng ở Tokyo.

“Trung Quốc đang cố gắng thay đổi hiện trạng một cách đơn phương bằng vũ lực và cưỡng bức. Và họ đang cố gắng biến nó thành một sự đã rồi”.

Ông Kishi, 62 tuổi, em trai cựu thủ tướng Shinzo Abe cho biết Quốc hội Nhật Bản có quyền quyết định xem nước này có cần thay đổi hiến pháp theo chủ nghĩa hòa bình để đáp ứng nhu cầu an ninh của mình hay không.

Ông nói: “Để chúng ta có thể đối phó với những thách thức đó, điều chúng ta phải làm là nâng cao khả năng quốc phòng”.

“Có thể có một cuộc tranh luận về hiến pháp vào mùa thu năm nay trong quốc hội, nhưng đây là vấn đề của quốc hội. Tôi sẽ kiềm chế để không đưa ra những bình luận như vậy ”.

Các nghị sĩ Đảng Dân chủ Tự do đã dành nhiều thập kỷ để tranh cãi về những thay đổi trong hiến pháp sẽ mang lại cho lực lượng tự vệ của mình quyền lực lớn hơn để tham gia các cuộc xung đột. Một bản giải thích lại lập pháp vào năm 2014 cho phép quân đội Nhật Bản bảo vệ các đồng minh khác nếu chiến tranh được tuyên bố, nhưng ông Abe đã rời nhiệm sở vào năm ngoái mà không có thay đổi hiến pháp và cuộc tranh luận kể từ đó bị lu mờ bởi coronavirus và Thế vận hội.