Bộ trưởng Công an: Việt Nam vẫn là điểm đến an toàn

TPO - "Việt Nam vẫn là điểm đến an ninh, an toàn trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động rất phức tạp như hiện nay. Chúng tôi cho rằng, đây là vấn đề cần được khẳng định rõ để cử tri và Nhân dân cả nước yên tâm", Đại tướng Tô Lâm nêu rõ.

Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu tại phiên họp chiều 21/11, Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, từ đầu năm 2023 đến nay, tình hình thế giới, khu vực diễn biến rất phức tạp, tác động sâu đến tình hình trong nước, cùng với những khó khăn tích tụ trong đại dịch COVID-19 đã làm cho các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, vi phạm pháp luật nhiều hơn so với các năm trước.

“Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của các bộ, ban, ngành từ trung ương đến các địa phương, lực lượng công an nhân dân đã phát huy vai trò nòng cốt, triển khai quyết liệt các kế hoạch, giải pháp phòng ngừa và đấu tranh đạt được những kết quả tích cực”, Bộ trưởng nói.

Nhìn tổng thể chung, theo Đại tướng Tô Lâm, tình hình an ninh trật tự, tội phạm và vi phạm pháp luật ở nước ta cơ bản được kiểm soát tốt, môi trường xã hội được duy trì, an ninh, an toàn để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đây là sự nỗ lực, cố gắng rất lớn của chúng ta. Việt Nam vẫn là điểm đến an ninh, an toàn trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động rất phức tạp như hiện nay.

“Chúng tôi cho rằng, đây là vấn đề cần được khẳng định rõ để cử tri và Nhân dân cả nước yên tâm, củng cố niềm tin vào Đảng, Nhà nước và các cơ quan bảo vệ pháp luật”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Tuy nhiên theo ông Tô Lâm, trên từng lĩnh vực cũng có những vấn đề nổi lên cần quan tâm giải quyết. Trong phát biểu thảo luận, các đại biểu Quốc hội cũng đã chỉ ra nhiều vấn đề còn tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

Theo thống kê, có khoảng 20 đại biểu tham gia về một số vấn đề đòi hỏi yêu cầu nâng cao chất lượng công tác phòng, chống tội phạm, một số loại tội phạm tăng trong năm 2023 và cũng đề nghị phải đánh giá những nguyên nhân phát sinh, nảy sinh tội phạm. Có đại biểu đề nghị phải đánh giá những nguyên nhân của việc tăng tội phạm từ trên mạng cho đến hoạt động ngoài xã hội cũng như tác động đến công tác giáo dục, đào tạo…

Gần 170.000 tin báo tố giác tội phạm

Chính phủ và Bộ Công an thấy rằng, với khối lượng công việc các cơ quan chức năng phải giải quyết trong năm 2023 rất lớn, gần 170.000 tin báo tố giác tội phạm, trên 134.000 vụ án với gần 210.000 bị can, trên 6 triệu vụ xử lý vi phạm hành chính trải rộng trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội thì việc còn những tồn tại, hạn chế cũng là điều khó tránh khỏi. Theo Bộ trưởng, những tồn tại, hạn chế này có những nguyên nhân từ 3 nhóm vấn đề.

Thứ nhất, nhóm nguyên nhân thuộc về chủ quan của các cơ quan chức năng, những vấn đề triển khai thực hiện các giải pháp phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật, các nghi phạm trong điều tra, xử lý tội phạm; vấn đề về phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong phòng, chống tội phạm; vấn đề về tinh thần, trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, cá biệt có những trường hợp sai phạm tiêu cực, vi phạm pháp luật của một số ít cán bộ, chiến sĩ.

Thứ hai là những khó khăn, vướng mắc về mặt pháp luật, cơ chế chính sách. Trong báo cáo của Chính phủ kèm theo phụ lục đã nêu rất cụ thể về những khó khăn, vướng mắc này.

Nhóm nguyên nhân thứ ba được Bộ trưởng Công an chỉ ra là những khó khăn về nguồn lực trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Yêu cầu nhiệm vụ tăng lên nhưng biên chế và kinh phí phương tiện cũng còn nhiều khó khăn, thậm chí không được tăng.

“Những tồn tại, khó khăn, vướng mắc nêu trên có những vấn đề có thể khắc phục được ngay nhưng có vấn đề cũng cần phải có thời gian”, Bộ trưởng cho hay.

Đại tướng Tô Lâm cũng cho rằng, nhiệm vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự trong thời gian tới rất nặng nề, khó khăn và cấp bách, tình hình hiện nay diễn biến hết sức mau lẹ và phức tạp. Lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm vi phạm pháp luật là lĩnh vực có phạm vi rất rộng, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, vừa là vấn đề có ý nghĩa chiến lược lâu dài, vừa là vấn đề cấp bách trước mắt.

“Chính phủ và Bộ Công an rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ, giám sát của Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội đối với những vấn đề liên quan để góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật trong thời gian tới”, Bộ trưởng Công an nhấn mạnh.