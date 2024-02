Bộ Tài chính có Thứ trưởng mới; tiền in rồng Tết lên ngôi

TPO - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh làm Thứ trưởng Bộ Tài chính; TPHCM 'bêu tên' loạt doanh nghiệp nợ thuế; Trung Quốc tăng mạnh nhập khẩu hàng Việt Nam; Tiền lì xì đầu năm mới khan hiếm mệnh giá thấp, tiền in rồng Tết lên ngôi... là những thông tin đáng chú ý trong tuần qua.

Trao quyết định bổ nhiệm tân Thứ trưởng Bộ Tài chính

Chiều 31/1, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Tài chính cho ông Bùi Văn Khắng. Trước khi được bổ nhiệm, ông Khắng giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

“Tôi tin tưởng đồng chí Bùi Văn Khắng sẽ phát huy khả năng chuyên môn nghiệp vụ và kinh nghiệm công tác cùng tập thể lãnh đạo Bộ Tài chính tiếp tục củng cố, xây dựng và phát triển ngành tài chính ngày càng vững mạnh”, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh.

Ông Bùi Văn Khắng sinh năm 1971, quê quán xã An Bình, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Ông có trình độ thạc sĩ quản lý công, cử nhân luật, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Bùi Văn Khắng công tác tại Cục Hải quan Quảng Ninh từ năm 1988 - 2018. Từ năm 2019 tới nay, ông Khắng giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

TPHCM: 'Bêu tên' loạt doanh nghiệp nợ thuế

Cục Thuế TPHCM vừa công khai danh sách các doanh nghiệp nợ thuế trên địa bàn đợt cuối năm 2023. Theo danh sách này, có 166 doanh nghiệp với tổng số tiền thuế chưa nộp vào ngân sách nhà nước lên đến hơn 3.100 tỷ đồng.

Theo đó, đứng đầu là Công ty TNHH Thương mại Vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil với số tiền nợ thuế lên đến hơn 1.500 tỷ đồng. Kế đến là Công ty CP Phát triển và Kinh doanh Nhà với mức nợ thuế hơn 380 tỷ đồng. Hiện tại, tổng giám đốc của cả hai doanh nghiệp này đều đã bị cơ quan chức năng khởi tố.

Tiếp theo là nhóm doanh nghiệp có mức nợ thuế từ 50 tỷ đồng đến dưới 120 tỷ đồng, gồm Công ty TNHH Xăng dầu Tây Nam S.W.P nợ hơn 119 tỷ đồng, Công ty CP Đầu tư Xây dựng Địa ốc Trường Thịnh Phát nợ thuế gần 84 tỷ đồng, Công ty CP Xây dựng Kiến trúc AA nợ hơn 55 tỷ đồng, Công ty TNHH Đầu tư Nhật Hoàng nợ thuế 55 tỷ đồng.

Trong danh sách này có 26 doanh nghiệp nợ thuế từ trên 10 tỷ đồng đến dưới 50 tỷ đồng. Trong số này, dẫn đầu là Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Tân Phong với số nợ thuế gần 46 tỷ đồng. Ngay sau là Công ty CP Bất động sản Khải Thịnh nợ thuế hơn 41 tỷ đồng, Công ty CP Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn nợ thuế gần 40 tỷ đồng…

Trước đó, Tổng cục Hải quan có văn bản yêu cầu các Cục Hải quan dừng thực hiện thủ tục hải quan đối với xăng dầu và nguyên liệu xuất nhập khẩu của Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà và Công ty TNHH Thương mại vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil.

Nghệ An: Chen nhau nộp hồ sơ đi lao động Hàn Quốc

Ngày 1/2, ông Trần Quốc Tuấn - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Nghệ An - cho biết, từ 26-30/1 đơn vị tiếp nhận 6.500 hồ sơ dự thi tiếng Hàn để sang Hàn Quốc làm việc theo chương trình EPS (chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài), gần gấp đôi so với năm ngoái là 3.700 thí sinh.

“70% cán bộ, nhân viên của Trung tâm đã được huy động để đáp ứng nhu cầu đăng ký tăng đột biến của người lao động. Có hôm, các nhân viên phải làm việc đến gần 24 giờ để giải quyết hết hồ sơ đăng ký của người lao động”, ông Tuấn cho hay.

Cuối năm 2023, có 3 địa phương của Nghệ An gồm thị xã Cửa Lò, huyện Nghi Lộc và Hưng Nguyên được phía Hàn Quốc đưa ra khỏi danh sách bị dừng tuyển chọn. Đây là nguyên nhân dẫn tới số lượng người lao động tại Nghệ An đăng ký dự thi đi Hàn Quốc tăng đột biến so với 5 năm trở lại đây.

Trong đợt 1 năm 2024, Hàn Quốc sẽ tuyển chọn 15.300 lao động ở 4 ngành nghề. Cụ thể, có 11.200 chỉ tiêu ngành sản xuất chế tạo, gần 900 chỉ tiêu ngành nông nghiệp, 200 chỉ tiêu xây dựng và hơn 3.000 vị trí ngành ngư nghiệp.

Trung Quốc tăng mạnh nhập khẩu hàng Việt Nam

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT), trong tháng 1, xuất khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy sản bất ngờ tăng cao ở tất cả các mặt hàng. Đáng chú ý, Trung Quốc tiếp tục tăng mạnh nhập khẩu các mặt hàng của Việt Nam.

Bộ NN&PTNT cho biết, đóng góp cho kim ngạch toàn ngành, xuất khẩu lâm sản đạt 1,49 tỷ USD, tăng 72,5%; thủy sản đạt 730 triệu USD, tăng 60,8%; nông sản đạt 2,71 tỷ USD, tăng 93,8%; các sản phẩm chăn nuôi đạt 36 triệu USD, tăng 3,5%; và sản phẩm đầu vào sản xuất đạt 177 triệu USD, tăng 49,2%.

Trung Quốc tiếp tục duy trì là thị trường nhập khẩu lớn nhất hàng nông, lâm, thủy sản của Việt Nam với kim ngạch đạt 1,18 tỷ USD, tăng 107% so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm 23% trong tổng kim ngạch toàn ngành. Kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Mỹ cũng tăng tới 95,9%, chiếm 20,8% thị phần.

Ở chiều ngược lại, nhập khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy sản trong tháng 1 đạt 3,72 tỷ USD, tăng 45,1%. Các nhóm hàng như nông sản; sản phẩm chăn nuôi, thuỷ sản, lâm sản, đầu vào sản xuất...đều tăng ở mức hai con số. Giá trị xuất siêu trong tháng 1 đạt 1,43 tỷ USD tăng hơn 4,6 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Tiền lì xì đầu năm mới: Khan hiếm mệnh giá thấp, tiền in rồng Tết lên ngôi

Tết năm nay, tiền lẻ mới khan hiếm, đặc biệt là các loại tiền mệnh giá 10.000 đồng, 20.000 đồng, 50.000 đồng. Trong khi người dân khó đổi tiền mới mệnh giá thấp để lì xì thì nhiều người liên tục săn lùng tiền lì xì in hình con vật của năm mới, nhất là tiền rồng vàng của nhiều nước, từ tiền Úc in hình rồng đến đồng 5 Yên của Nhật kèm hình chú rồng con.

Nhiều người đến giờ vẫn chưa đổi được tiền mới vì “mối quen” từ chối do không có. Đại diện nhiều ngân hàng cho hay, năm nay gần như không có tiền mới mệnh giá 20.000 đồng. Đa số người có nhu cầu đổi tiền lẻ mới phải chọn mệnh giá 10.000 đồng và 50.000 đồng.

Trên thị trường tự do, một số dịch vụ đổi tiền mới ở Hà Nội cho biết, tiền mới mệnh giá nhỏ 10.000 đồng, 20.000 đồng và 50.000 đồng ít hơn mọi năm. Do đó, phí đổi tiền cũng cao hơn từ 3% đến 15% tùy mệnh giá tiền mới. Trong đó, riêng phí đổi tiền mới mệnh giá 20.000 đồng là 13%-15%.

Việt Nam xuất nhập khẩu 1 tháng gần 30 tỷ USD

Theo Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu trong nửa tháng đầu năm đạt gần 15,09 tỷ USD. So với nửa cuối tháng 12/2023, kim ngạch giảm nhẹ song nếu so với cùng kỳ năm ngoái, kim ngạch xuất khẩu tăng 600 triệu USD.

Trong đó, điện thoại các loại và linh kiện đạt 2,86 tỷ USD (tăng 6,7% so với cùng kỳ năm ngoái); máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 2,25 tỷ USD (tăng 22,2%); máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác đạt 1,63 tỷ USD, hàng dệt may đạt 1,29 tỷ USD...

Ở chiều ngược lại, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa tháng đầu năm đạt 14,7 tỷ USD, tăng 1 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái. Các nhóm hàng nhập khẩu tăng phải kể đến như: Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, điện thoại các loại và linh kiện; sắt thép các loại...

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam trong 15 ngày tháng 1 đạt gần 29,8 tỷ USD, tăng 1,54 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái. Đóng góp cho tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước, các doanh nghiệp FDI đạt 20,5 tỷ USD, tăng 0,9% (tương ứng tăng 174 triệu USD), khối doanh nghiệp trong nước đạt 9,3 tỷ USD, tăng 12,7% (tương ứng tăng 1,05 tỷ USD).

Bất động sản lo ‘chết chìm’ vì quy định mới của ngân hàng

Trao đổi với Tiền Phong, ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) - cho rằng, bên cạnh các quy định tích cực, nổi bật của Thông tư 22 thì bản thân ông và các doanh nghiệp bất động sản rất quan ngại về quy định tại điểm a khoản 11 Điều 2 Thông tư số 41 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 1 Thông tư số 22).

Theo quy định này, khoản cho vay bảo đảm bằng bất động sản đối với cá nhân để mua nhà, bao gồm nhà ở thương mại thì ngân hàng chỉ được cho cá nhân vay để mua nhà đã được hoàn thành để bàn giao, tức là nhà ở có sẵn.

Như vậy, Thông tư số 22 không cho phép ngân hàng cho cá nhân vay để mua nhà ở thương mại chưa được hoàn thành để bàn giao (tức là nhà ở thương mại hình thành trong tương lai) được bảo đảm (thế chấp) bằng chính căn nhà đó. Nên cá nhân muốn được vay tín dụng để mua nhà ở thương mại hình thành trong tương lai sẽ phải thực hiện các biện pháp bảo đảm khác hoặc bảo đảm bằng tài sản khác.