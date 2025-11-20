Bổ sung Calci & những lầm tưởng trong giai đoạn phát triển chiều cao cho trẻ

Mỗi năm, trẻ từ 2-4 tuổi sẽ tăng từ 5-8cm/năm. Đây là giai đoạn phát triển chiều cao ổn định của trẻ và mật độ xương tăng 1%/năm. Bổ sung dinh dưỡng khoa học đóng vai trò quan trọng để hỗ trợ trẻ xây dựng cấu trúc xương ở mức hiệu quả cũng như khả năng dự trữ khoáng chất phát triển chiều cao cho các giai đoạn sau này.

Phụ huynh nên đo chiều cao của con hàng tháng để nắm bắt thông tin tăng trưởng của trẻ

Hầu hết ba mẹ đều biết rằng Calci cần để cho trẻ phát triển chiều cao. Tuy nhiên, bổ sung Calci như thế nào, hàm lượng ra sao để không gây ra những bất lợi cho sức khỏe lâu dài của trẻ là điều cần tìm hiểu thêm. Dưới đây là những lầm tưởng phổ biến và thông tin khoa học cập nhật để ba mẹ hỗ trợ con phát triển chiều cao khỏe khoắn và lành mạnh.

Lầm tưởng 1: Bổ sung lượng Calci càng nhiều càng tốt

Calci là dưỡng chất thiết yếu giúp xây dựng và duy trì hệ xương vững chắc, đặc biệt quan trọng trong những giai đoạn bứt phá tăng trưởng của trẻ nhỏ. Do vậy, nhiều phụ huynh cho rằng bổ sung Calci càng nhiều càng tốt, sẽ tỉ lệ thuận với chiều cao.

Calci tốt cho xây dựng và phát triển hệ xương, nhưng cần bổ sung phù hợp với mức độ hấp thu của trẻ

Thực tế: Chỉ có khoảng dưới 30% lượng Calci được hấp thụ vào xương. Một nghiên cứu tại Mỹ đã chỉ ra trẻ trong độ tuổi từ 2-4 tuổi chỉ giữ được 140mg/ 470mg lượng Calci cung cấp hàng ngày trong cơ thể.

Nếu bổ sung Calci quá nhiều sẽ vừa gây lãng phí không cần thiết, vừa cản trở quá trình hấp thu các vi chất quan trọng như sắt và kẽm, khiến cơ thể trẻ không chỉ đối mặt nguy cơ thiếu hụt dinh dưỡng, mà còn tạo gánh nặng lớn cho thận. Khi thận phải xử lý lượng calci vượt nhu cầu trong thời gian dài, khả năng hình thành sỏi thận, sỏi niệu quản sẽ tăng lên rõ rệt.

Vì vậy, ba mẹ nên bổ sung Calci theo nhu cầu khuyến nghị từng độ tuổi cho trẻ:

● Trẻ 12 tháng – 3 tuổi: khoảng 500 mg/ngày

● Trẻ 4 – 6 tuổi: khoảng 600 mg/ngày

● Trẻ 7 – 9 tuổi: khoảng 700 mg/ngày [5]

Lầm tưởng 2: Chỉ cần nạp nhiều Calci thì trẻ sẽ tăng chiều cao

Calci xây dựng cấu trúc xương nên chỉ cần bổ sung Calci là đủ.

Thực tế: Đúng nhưng chưa đủ. Để Calci từ thực phẩm tới xương phải qua 2 bước nữa. Bước 1 là cần hấp thụ Calci từ ruột vào máu. Bước 2 là giúp vận chuyển Calci từ máu đến xương.

Tắm nắng sớm, vận động khỏe mạnh ngoài trời sẽ giúp trẻ phát triển chiều cao

Từ rất lâu, ông bà ta đã biết cho trẻ tắm nắng sớm để bổ sung Vitamin D. Gần đây, các nhà khoa học đã chứng minh, vitamin D, cụ thể là vitamin D3 sẽ giúp hấp thu Calci từ ruột vào máu[6]. Tiếp theo, Calci sẽ cần thêm người bạn thân thiết nữa là Vitamin K2 để vận chuyển Calci đến trúng đích đến là xương. Như vậy, để giúp tăng chiều cao và xương chắc khỏe thì trẻ cần combo Calci – Vitamin D3 – Vitamin K2 được bổ sung trong chế độ dinh dưỡng hàng ngày.

Lựa chọn các loại Calci dễ hấp thu, bổ sung D3, K2 để hỗ trợ phát triển chiều cao