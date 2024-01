Bộ sản phẩm chăm sóc bé “khoa học - nhàn tênh” không thể thiếu trong dịp Tết Nguyên Đán 2024

Mẹ đã lựa chọn được cho mình những trợ lý bỉm sữa thông minh, giúp mẹ chăm bé dễ dàng và khoa học Tết này chưa? Hãy theo dõi list đồ dưới đây để xem mẹ đã chuẩn bị đầy đủ đồ chăm con yêu chưa mẹ nhé!

Mỗi người phụ nữ Việt dịp Tết đến xuân về luôn bận bịu hơn với bao nhiêu thứ việc: dọn nhà, bếp núc, sắm sửa… Đặc biệt, với những mẹ đang có con nhỏ công việc lại càng bộn bề hơn. Nhưng mẹ đừng lo vì giờ đây đã có những trợ thủ thông minh cùng mẹ chăm con dễ dàng, khoa học… giúp mẹ có nhiều thời gian tận hưởng Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024.

Bình đun nước thông minh MB - 002: “Chăm sóc cữ sữa chuẩn dinh dưỡng cho bé”

Bình đun nước pha sữa không chỉ là thiết bị cần thiết chăm bé trong ngày Tết mà còn là sản phẩm không thể thiếu trong giỏ đồ đi sinh của mẹ. Nếu mẹ vẫn đang phân vân chưa biết lựa chọn thương hiệu bình đun nước pha sữa nào trong rất nhiều sản phẩm ngoài kia thì hãy lựa chọn bình đun nước quốc dân nhà Moaz BéBé nhé!

Bật mí cho các mẹ bỉm, Moaz BéBé đầu năm 2024 đã cho ra mắt “Bình đun nước thông minh MB - 002” phiên bản mới nhất tích hợp chức năng hạ nhiệt nước nhanh (Cooling) và gấp đôi thời gian giữ nhiệt nước lên tới 48 tiếng. Chắc chắn với phiên bản này sẽ chinh phục tất cả các mẹ Việt khó tính nhất.

Sản phẩm thứ 2 trong list đồ “Máy tiệt trùng và sấy khô bình sữa UVC ION MB - 082”

Mở đầu công nghệ tiệt trùng bình sữa 2024, Moaz BéBé đã cho ra mắt dòng máy cao cấp mang tên “Máy tiệt trùng và sấy khô bình sữa UVC ION MB - 082”. Đi đầu trong công nghệ diệt vi khuẩn và khử mùi kết hợp giữa tia UVC và công nghệ Plasma (ion) tăng hiệu quả tối đa.

Máy tiệt trùng và sấy khô bình sữa UVC ION MB - 082: Tích hợp 22 đèn UVC led và công nghệ tiệt trùng ion hoạt động đồng thời. Dung tích máy 22 lít tiệt trùng từ 12 - 21 bình sữa, núm ti hoặc nhiều vật dụng của bé.

Mẹ cùng bé đi du xuân thỏa thích chỉ cần có “Máy hâm sữa di động MB - 069”

Ngay từ lúc ra mắt cho đến nay, chiếc máy hâm sữa di động MB - 069 hot nhất nhà Moaz BéBé luôn được các mẹ yêu thích và trở thành người bạn đồng hành không thể thiếu khi mẹ và bé đi chơi, du lịch, về quê…

Với khả năng tích điện, hâm nóng sữa nhanh chóng, thiết kế máy nhỏ gọn có tay cầm cùng chất liệu cao chất, an toàn. Máy chọn được 4 mức độ nhiệt cài đặt linh hoạt để hâm sữa 37/40/45/50 độ C. Sạc pin 1 lần có thể hâm sữa từ 5 - 10 lần. Điểm nổi bật của chiếc máy này so với các dòng máy hâm sữa di động trên thị trường chính là được tích hợp kèm bình thủy tinh cao cấp để hâm nước pha sữa cho bé, cùng với đó là 4 cổ nối bình để mẹ hâm sữa trực tiếp.

Máy hút mũi điện tử MB - 010 - Thiết bị cần thiết trong hộp y tế của gia đình

Tết đến xuân về, ai cũng mong muốn có sức khỏe tốt nhất đón Tết trọn niềm vui, thỏa sức chơi. Tuy nhiên, thời tiết ở miền Bắc những ngày này thường lạnh kèm theo mưa, nồm, ẩm. Đây là khoảng thời gian mà trẻ nhỏ thường mắc các bệnh lý về đường hô hấp nhiều nhất trong năm. Viêm phổi, viêm phế quản, viêm mũi… một trong những biểu hiện dễ gặp nhất là chảy nước mũi, ngạt mũi ở trẻ. Vì thế, mẹ luôn phải có 1 chiếc máy hút mũi trong gia đình để vệ sinh và hút dịch mũi, bảo vệ sức khỏe của bé.

Máy làm ấm khăn MB - 059: “Thiết kế nhỏ xinh, vệ sinh tiện lợi cho bé”

Bố mẹ có biết vì sao máy làm ấm khăn luôn là sản phẩm không thể thiếu trong list đồ đi sinh mùa đông của các mẹ không ạ? Hàng ngày trẻ sơ sinh cần phải vệ sinh mặt, tay chân, thay tã bỉm rất nhiều lần. Mỗi lần như thế mẹ lại phải đi lấy nước ấm, khăn khô để lau rửa cho bé mất rất nhiều thời gian. Vì vậy, giải pháp thông minh đánh bay mệt mỏi cho mẹ chính là máy làm ấm khăn cho bé cực tiện lợi.

List 5 sản phẩm chăm sóc bé “khoa học - nhàn tênh” này sẽ không thể thiếu trong dịp Tết Nguyên Đán 2024. Bố mẹ hãy lựa chọn các sản phẩm từ thương hiệu máy móc chăm sóc mẹ và bé top đầu Việt Nam - Moaz BéBé để dành cho con những trải nghiệm tuyệt vời nhất trên hành trình phát triển. Thông tin chi tiết về sản phẩm vui lòng tham khảo tại website của Moaz BéBé: https://moazbebe.com/.