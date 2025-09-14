Bộ Nội vụ chỉ đạo 'nóng' về gia hạn giấy phép lao động

TPO - Theo Bộ Nội vụ, nhiều địa phương chậm tiếp nhận hồ sơ của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp về gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài. Trước thực tế này, Bộ Nội vụ đã có công văn khẩn đôn đốc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhằm tháo gỡ vướng mắc.

Đại diện một số doanh nghiệp phản ánh, Nghị định số 219 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có hiệu lực từ ngày 7/8/2025 nhưng hiện tại Sở Nội vụ địa phương vẫn chưa tiếp nhận hồ sơ xin gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài của doanh nghiệp với lý do hệ thống chưa cập nhật thủ tục tương ứng.

Việc chậm trễ này dẫn đến doanh nghiệp không thể gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài kịp thời hạn, phát sinh các chi phí và thủ tục phức tạp khác. Do đó, doanh nghiệp đề nghị cơ quan có thẩm quyền sớm có biện pháp giải quyết.

Doanh nghiệp gặp khó khi gia hạn giấy phép lao động. Ảnh minh họa.

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ cho biết, tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 219 đã phân cấp, phân quyền cho UBND cấp có thẩm quyền cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép lao động và giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

Tuy nhiên, qua tổng hợp các ý kiến, theo dõi tình hình thực hiện, nhiều địa phương chậm tiếp nhận hồ sơ của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề nghị giải quyết thủ tục cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép lao động và giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động dẫn đến các khó khăn trong việc đề nghị cấp, gia hạn thị thực và thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Để bảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật, ngày 29/8, Bộ Nội vụ đã có công văn gửi UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đôn đốc triển khai, thực hiện Nghị định số 219.

Theo đó, Bộ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo phổ biến, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng nội dung Nghị định số 219 đến cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam để nắm rõ các quy định của Nghị định và thực hiện đúng.

Bộ Nội vụ yêu cầu khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện việc cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép lao động và giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo đúng quy định của Nghị định số 219.

Cùng với đó, chủ động ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện Nghị định phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong thực hiện.

Bộ Nội vụ cũng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị định trên địa bàn; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; chủ động nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, tổng hợp và báo cáo về Bộ để được hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền.