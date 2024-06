Bộ GD&ĐT làm việc với Cần Thơ về kỳ thi tốt nghiệp THPT

TPO - Ngày 12/6, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Nguyễn Văn Phúc kiểm tra công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT tại Cần Thơ. Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo ngành giáo dục lưu ý địa phương về bảo quản, in sao, vận chuyển đề thi phải đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã tới kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa (quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ); làm việc với Ban chỉ đạo thi TP. Cần Thơ.

Tại điểm đến, đoàn kiểm tra phòng chứa đề thi, bài thi; kiểm tra phòng thi, phòng dự phòng; kiểm tra nhắc nhở công tác niêm phong hệ thống camera, mạng internet, tivi, hệ thống thu phát tín hiệu...

Thầy Lâm Đức Thành - Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa cho biết, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị thi đã hoàn tất, sẵn sàng cho kỳ thi. Điểm thi có 798 thí sinh đăng ký dự thi với 35 phòng thi.

Bà Lê Thị Thùy Dung - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Cần Thơ cho biết, toàn thành phố có gần 12.900 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm nay. Địa phương bố trí 25 điểm thi chính thức với 562 phòng thi, và 9 điểm thi dự phòng. Tất cả điểm thi đảm bảo khu biệt lập, an ninh, an toàn, thuận tiện giao thông.

Phương án tổ chức vận chuyển và giao nhận đề thi, bài thi, bà Dung cho biết, địa phương đã tổ chức 3 tuyến đường vận chuyển đề tới các điểm thi tại 9 quận/huyện. Công tác bảo quản đề thi, bài thi chặt chẽ, an toàn, quá trình vận chuyển đều có lực lượng công an tham gia chở bằng xe chuyên dùng.

Ông Nguyễn Thực Hiện - Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ, Trưởng Ban chỉ đạo thi cho biết, Thành phố đang tập trung để hoàn thiện công tác tổ chức kỳ thi; rà soát tình hình thực tế địa phương để tổ chức hỗ trợ, dự phòng để tổ chức thi đạt kết quả cao, chất lượng, an toàn.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT - Nguyễn Văn Phúc đánh giá cao công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT của Cần Thơ, với tinh thần không chủ quan, lơ là. Ông Phúc đề nghị Cần Thơ làm tốt công tác truyền thông cho phụ huynh và học sinh để thí sinh đi thi với tâm lý bình tĩnh, tự tin, tránh lo lắng quá mức. Đối với cán bộ tham gia tổ chức kỳ thi, cần tập huấn thật kỹ, thật tốt; chuẩn bị thật tốt các điều kiện cơ sở vật chất tại các điểm thi.

Đặc biệt, ông Phúc lưu ý địa phương về bảo quản, in sao, vận chuyển đề thi phải đảm bảo an toàn tuyệt đối. Bố trí thời gian, địa điểm chấm thi đúng theo quy định, đảm bảo tính bảo mật, an ninh, an toàn. Chuẩn bị các phương án dự phòng, có phương án cụ thể trước tình huống bất thường trong kỳ thi.