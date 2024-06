Chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT: Thứ trưởng Bộ GD&ĐT đề nghị Hà Tĩnh điều gì?

TPO - Đoàn kiểm tra số 1 của Bộ GD&ĐT và Ban Chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 đã có buổi làm việc với Hà Tĩnh về công tác chuẩn bị cho kỳ thi.

Tại buổi làm việc ông Nguyễn Quốc Anh - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh cho biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 địa phương có 17.080 thí sinh đăng ký dự thi. Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đã bố trí 35 điểm thi, 740 phòng thi, 91 phòng chờ và hơn 2.600 nhân lực làm nhiệm vụ tại các điểm thi gồm cán bộ, giáo viên, công an, bảo vệ, y tế...

Theo Sở GD&ĐT, để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã sớm ban hành các văn bản theo đúng quy định, thành lập ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT cấp tỉnh. Cùng với đó tăng cường chỉ đạo các sở, ban, ngành phối hợp cùng ngành GD&ĐT tổ chức kỳ thi.

Đến thời điểm này Sở GD&ĐT đã tổ chức tập huấn thông tin, tuyên truyền đầy đủ về quy chế thi cho toàn bộ cán bộ, giáo viên, tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024. Đặc biệt, Sở cũng chỉ đạo các cơ sở giáo dục phổ biến quy chế thi cho tất cả các thí sinh tham gia dự thi; tổ chức cho thí sinh ký cam kết về việc về việc chấp hành quy định về bảo vệ bí mật nhà nước liên quan đến kỳ thi.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng ghi nhận sự chuẩn bị sớm và chủ động cho kỳ thi của Hà Tĩnh. “Hà Tĩnh đã vào cuộc rất sâu sát, toàn diện, có sự phối hợp nhịp nhàng hiệu quả, thông suốt giữa các đơn vị liên quan, địa phương các cấp. Đến thời điểm hiện tại, qua báo cáo và kiểm tra của đoàn, các điều kiện tổ chức kỳ thi được thực hiện đúng quy định, quy chế”, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng đánh giá.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cũng đề nghị Hà Tĩnh không nên lơ là chủ quan, cần tiếp tục tăng cường chủ động trong công tác triển khai kỳ thi, lưu ý công tác thông tin, truyền thông cần chủ động, kịp thời, thông suốt, đầy đủ; có phương án xử lý phù hợp với các tình huống phát sinh.

Trước khi làm việc với Ban Chỉ đạo thi tỉnh Hà Tĩnh, đoàn kiểm tra của Bộ GD&ĐT đã kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực tại 3 trường được chọn là điểm thi là trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, THCS Nguyễn Du, THPT Mai Thúc Loan.

Qua kiểm tra thực tế và báo cáo của ban chỉ đạo thi tỉnh Hà Tĩnh, các thành viên trong đoàn công tác của Bộ GD&ĐT ghi nhận tinh thần chủ động, sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng về cơ sở vật chất, xây dựng các phương án đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi.

Tại buổi làm việc, ông Phạm Quốc Khánh - Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) đề nghị Hà Tĩnh cần sớm ban hành quyết định lựa chọn địa điểm in sao đề thi, rà soát bổ sung nhiệm vụ của Hội đồng thi; chuẩn bị thật kỹ lưỡng về cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi như tại các phòng bảo quản đề thi, bài thi, phòng thi đảm bảo an ninh, an toàn.

Tại các điểm thi cần đặc biệt quan tâm công tác phòng cháy chữa cháy, địa điểm in sao đề thi đảm bảo biệt lập; đảm bảo an ninh, an toàn tại các điểm thi, nhất là khu vực gần đường hay khu dân cư...", Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng nói.