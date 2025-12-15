Bộ Công an xác định 9 nhóm nhiệm vụ công tác, 3 giải pháp đột phá trong năm 2026

Tại Hội nghị, Đảng ủy CATW, Bộ Công an đã quán triệt sâu sắc và thống nhất thực hiện khẩu hiệu hành động: “Theo lời Bác dạy – Đổi mới tư duy, Nâng cao tri thức - Chính quy, hiện đại – Vì Đảng, vì dân”; xác định 09 nhóm nhiệm vụ công tác, 03 giải pháp đột phá trong năm 2026.

Ngày 15/12/2025, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức trọng thể Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 81. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành; các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương (CATW), lãnh đạo Bộ Công an và Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương...

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đại biểu dự Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 81.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Lương Tam Quang nêu rõ, Hội nghị lần này được tổ chức theo hướng đổi mới, rút ngắn thời gian, tăng thảo luận (tổ chức các tổ để thảo luận) nhằm đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác Công an năm 2025, đề ra mục tiêu, yêu cầu, chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026. Đồng thời, triển khai chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước tại Hội nghị Đảng ủy CATW ngày 04/12/2025...

Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu khai mạc Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 81.

Tại Hội nghị, các đại biểu thống nhất đánh giá: Năm 2025, có ý nghĩa quan trọng, là năm về đích thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (2020 - 2025). Bên cạnh thời cơ, thuận lợi, tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động phức tạp, đặt ra nhiều thách thức, tác động đến nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT). Trong bối cảnh đó, lực lượng Công an nhân dân (CAND) đã bám sát sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng – hậu cần, kỹ thuật CAND, đạt và vượt các mục tiêu, yêu cầu đề ra. Nổi bật:

Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Chánh Thanh tra Bộ Công an trình bày Báo cáo tóm tắt tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2025.

(1) Công tác tham mưu chiến lược tiếp tục là “điểm sáng” ngày càng “sâu – sắc – chắc – kịp thời – hiệu quả hơn”, đóng góp vào nhiều vấn đề quan trọng, chiến lược của đất nước, không để bị động, bất ngờ. (2) Gương mẫu, đi đầu thực hiện các chủ trương của Đảng, nhất là các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị. (3) Đổi mới, nâng cao tư duy chiến lược và đồng bộ các biện pháp bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia trong mọi tình huống, giải quyết căn cơ nhiều vấn đề an ninh từ cơ sở, ngoài biên giới quốc gia, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, văn hoá, xã hội quan trọng của đất nước theo hướng “vừa bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn, vừa tạo thuận lợi tối đa để Nhân dân thụ hưởng, khơi dậy mạnh mẽ tự hào dân tộc, lòng yêu nước, khát vọng cống hiến trong Nhân dân”. (4) Kiềm chế, kéo giảm tội phạm, trật tự, an toàn xã hội chuyển biến tích cực hơn. (5) Gương mẫu đi đầu trong xây dựng, hoàn thiện pháp luật, cải cách hành chính, tháo gỡ “điểm nghẽn” trong quản lý Nhà nước về ANTT. (6) Tiên phong đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. (7) Đi đầu trong kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy “tinh, gọn, mạnh” tạo tiền đề, cung cấp thực tiễn quan trọng để triển khai chính quyền địa phương hai cấp. (8) Quyết liệt hiện đại hoá cơ sở vật chất và phát triển công nghiệp an ninh theo hướng tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại. (9) Công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ huy được tập trung, sâu sát, đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả và hướng về cơ sở. (10) Lực lượng CAND luôn là “Điểm tựa bình yên” của Nhân dân trong gian khó, hiểm nguy, thiên tai, bão lũ và làm tốt công tác an sinh xã hội.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Bộ Công an điều hành thảo luận tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, Đảng ủy CATW, Bộ Công an đã quán triệt sâu sắc và thống nhất thực hiện khẩu hiệu hành động: “Theo lời Bác dạy – Đổi mới tư duy, Nâng cao tri thức - Chính quy, hiện đại – Vì Đảng, vì dân”; xác định 09 nhóm nhiệm vụ công tác, 03 giải pháp đột phá trong năm 2026.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tặng 01 tập thể thuộc Cục An ninh đối ngoại.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao Huân chương Quân công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Huân chương Chiến công các hạng tặng các đồng chí lãnh đạo có thành tích xuất sắc.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao Huân chương Quân công, Huân chương Chiến công các hạng tặng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương có thành tích xuất sắc.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, lực lượng CAND có những đóng góp quan trọng đối với thành tựu chung của đất nước; chúc mừng và biểu dương những kết quả, thành tích to lớn mà lực lượng CAND đạt được trong năm 2025.

Năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với lực lượng CAND, là năm đầu quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ CATW lần thứ VIII, bên cạnh những thuận lợi, cơ hội, cũng đặt ra những thách thức lớn đối với nhiệm vụ công tác Công an. Vì vậy, năm 2026, lực lượng Công an phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, chủ động hơn nữa, chuyên nghiệp hơn nữa, thể hiện rõ vai trò nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và là chỗ dựa vững chắc của Nhân dân. Lực lượng CAND phải thực hiện tốt phong trào Ba nhất “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” và công tác Công an trong kỷ nguyên mới phải bảo đảm Ba tốt “ANTT tốt nhất - Góp phần phát triển đất nước tốt nhất - Phục vụ Nhân dân tốt nhất”, đóng vai trò kiến tạo môi trường an toàn, lành mạnh để tăng trưởng kinh tế hai con số.

Tập trung bảo vệ tuyệt đối Đại hội lần thứ XIV của Đảng

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 81.

Nhất trí với các phương hướng, nhiệm vụ đã đề ra, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh các nhóm nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện. Trong đó, tập trung bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Xây dựng pháo đài kiên cố về ổn định chính trị; “lá chắn thép an ninh chiến lược”; trận địa vững chắc về trật tự, an toàn xã hội; “tường lửa quốc gia trên không gian mạng” và “thế trận lòng dân bền chặt trên mặt trận tư tưởng”.

Toàn cảnh Hội nghị.

Chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước các giải pháp ứng phó với sự thay đổi của tình hình thế giới và khu vực. Tiếp tục đổi mới tư duy, phương pháp, cách làm trong công tác bảo đảm ANTT. Chủ động tấn công, trấn áp các loại tội phạm... Tập trung tham mưu, xây dựng, hoàn thiện thể chế theo hướng đồng bộ. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về ANTT; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ... Tăng cường xây dựng củng cố tiềm lực tài chính, hậu cần - kỹ thuật, trong đó tập trung phát triển công nghiệp an ninh tự chủ, hiện đại, lưỡng dụng. Coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND; phát huy phong trào văn hoá - thể thao CAND và đối ngoại CAND.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tin tưởng, lực lượng CAND sẽ lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc hơn nữa, đóng góp quan trọng và nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, thịnh vượng, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội...