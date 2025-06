Bộ Công an họp Tổ biên tập dự án Luật sửa đổi, bổ sung 10 luật liên quan tổ chức bộ máy, an ninh, trật tự

TPO - Ngày 27/6, Bộ Công an tổ chức cuộc họp Tổ biên tập dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật quan trọng liên quan đến tổ chức bộ máy, an ninh, trật tự và quản lý nhà nước. Thượng tướng Lê Quốc Hùng – Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Tổ trưởng Tổ soạn thảo, chủ trì cuộc họp.