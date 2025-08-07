Bộ ba lợi thế đưa tâm điểm sống, nghỉ dưỡng phía Đông Hà Nội vào 'vùng tăng giá'

Đáp ứng trọn vẹn xu hướng sống mới của tầng lớp trung, thượng lưu, khu San Hô - Vinhomes Ocean Park 2 đang là sản phẩm thấp tầng tiềm năng bậc nhất khu Đông Hà Nội nhờ vị trí chiến lược, tiện ích nghỉ dưỡng đẳng cấp và mức giá “không thể hợp lý hơn”.

Ngôi nhà xanh trở thành xu hướng

Một trong những xu hướng rõ ràng nhất của thị trường bất động sản quý II/2025 là sự dịch chuyển trong tư duy chọn nơi an cư. Báo cáo của Batdongsan.com.vn ghi nhận: ngày càng nhiều người mua nhà tại các đô thị lớn sẵn sàng rời khỏi trung tâm chật hẹp để tìm kiếm không gian sống rộng mở, thoáng đãng, gần thiên nhiên. 66% người mua được khảo sát cho biết họ sẵn sàng vay ngân hàng nếu dự án đủ thuyết phục về môi trường sống và tiện ích.

Cũng theo Batdongsan.com.vn, không gian “all-in-one” - nơi cư dân có thể sống, làm việc, nghỉ ngơi trong cùng một quần thể - đang trở thành chuẩn sống mới, đặc biệt với nhóm khách trung lưu và thế hệ trẻ thành thị. Với giới thượng lưu, giá trị của một bất động sản còn nằm ở khả năng phản chiếu phong cách sống và địa vị xã hội.

Không gian sống xanh, đầy đủ tiện ích được khách mua bất động sản ưu tiên

Trong dòng chảy dịch chuyển đến những không gian sống xanh, bền vững, khu San Hô - Vinhomes Ocean Park 2 trở thành điểm đến được ưa chuộng, khi kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên, tiện ích và vị trí chiến lược ngay trung tâm đại đô thị.

Vị trí trung tâm, tiện ích quốc tế

Nằm trên trục đường San Hô rộng 51m, khu San Hô sở hữu vị trí trái tim Vinhomes Ocean Park 2, kết nối trực tiếp và được bao bọc bởi các đại tiện ích quan trọng của cả đại đô thị Ocean City.

Không quá khi ví San Hô như một “thị trấn bên biển” xinh đẹp, một “Miami thu nhỏ” giữa lòng Ocean City. Bởi đối diện San Hô là “kỳ quan” VinWonders Wave Park quy mô 18ha - Tổ hợp hồ nước mặn tạo sóng nhân tạo trong khuôn viên khu đô thị lớn nhất thế giới.

Cũng chỉ vài bước chân, cư dân đã đến được với thiên đường vui chơi, mua sắm và giải trí đa văn hóa, gồm: phố Hàn K-Town, phố thương mại Little Hong Kong, làng Sake phong cách Nhật, Quảng trường Kinh đô Ánh sáng với tháp biểu tượng thần Ánh sáng cao 50m, Trung tâm thương mại Vincom Mega Mall Ocean City với Tổ hợp trung tâm hội nghị - tiệc cưới - nhà hát - rạp chiếu phim hiện đại…

Hệ thống tiện ích đẳng cấp mang đến cuộc sống nghỉ dưỡng cho cư dân San Hô

San Hô còn hưởng lợi từ vị trí chiến lược của Ocean City khi nằm ngay cửa ngõ phía Đông Hà Nội. Bao quanh dự án là loạt hạ tầng quan trọng, kết nối với trung tâm Thủ đô, các tỉnh thành lân cận và ra với thế giới.

Đáng chú ý, ngày 19/8 tới đây, 2 cây cầu nghìn tỷ Ngọc Hồi và Trần Hưng Đạo sẽ chính thức khởi công. Vành đai 4 qua Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh sẽ hoàn thành tuyến song hành vào tháng 10/2025 và dự kiến thông xe vào năm 2027. Vành đai 3.5 dự kiến thông xe cuối năm. Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (Bắc Ninh) quy mô lớn nhất miền Bắc, cách San Hô một giờ di chuyển, dự kiến khởi công 19/8... Hạ tầng siêu kết nối góp phần thu hút dòng cư dân, du khách hội tụ về San Hô, đồng thời giúp bất động sản gia tăng giá trị mạnh mẽ.

Thấp tầng hàng hiệu mức giá “siêu hời”

Thị trường bất động sản Hà Nội đang cho thấy sự phân hóa rõ rệt về giá đối với loại hình nhà thấp tầng xây sẵn. Báo cáo của bộ phận Nghiên cứu và Phát triển - BHS Group (BHS R&D) cho thấy khoảng giá khá rộng, từ 120-530 triệu/m2. Dự báo 6 tháng cuối năm, giá bán sơ cấp của loại hình này có thể tăng từ 3-5% theo quý, nhờ hiệu ứng sáp nhập địa giới hành chính.

Sở hữu vị trí đắc địa, tiện ích nội ngoại khu cao cấp, tiềm năng tăng giá lớn, song hiện tại, mức giá của thấp tầng San Hô lại vô cùng cạnh tranh, chỉ khoảng 170 triệu đồng/m2. Mức giá này cạnh tranh hơn hẳn so với đất nền trong khu vực – nơi đang có giá tương đương trong khi không có hạ tầng, quy hoạch tương xứng.

Thấp tầng San Hô sở hữu mức giá cạnh tranh so với dòng sản phẩm chung cư và đất nền trong khu vực

