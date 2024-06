Bình Thuận tổ chức Hành trình Đỏ, tôn vinh người hiến máu

TPO - Chương trình Hành trình Đỏ tại Bình Thuận đã tiếp nhận 259 đơn vị máu và thu hút thêm 9 người đăng ký hiến mô, hiến tạng.

Ngày 21/6, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Thuận tổ chức khai mạc chương trình “Hành trình Đỏ”, tôn vinh người hiến máu tiêu biểu và ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2024.

Chương trình Hành trình Đỏ toàn quốc lần thứ XII năm 2024 với thông điệp “Kết nối dòng máu Việt”, diễn ra từ ngày 2/6 - 28/7, đi qua 51 tỉnh, thành và dự kiến sẽ tiếp nhận 120.000 đơn vị máu hiến tình nguyện.

Ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, đây là chương trình có sức lan tỏa mạnh mẽ, mang lại nhiều thành tựu, dấu ấn, giá trị sâu sắc cho phong trào hiến máu tình nguyện tại Việt Nam, khắc phục được tình trạng khan hiếm máu điều trị cho người bệnh vào dịp cao điểm hè và tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hàng triệu người dân hiểu biết về hiến máu tình nguyện, về bệnh tan máu bẩm sinh.

Tại Bình Thuận, phong trào hiến máu tình nguyện được phát động từ năm 1995 và năm 2024 là lần thứ II tỉnh tổ chức chương trình Hành trình Đỏ. Sau gần 30 năm triển khai, phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng phát triển, số lượng người hiến máu tăng hơn trước, rất nhiều cá nhân tình nguyện hiến máu từ 10 lần đến trên 50 lần, đặc biệt có người đã hiến máu trên 100 lần.

Nhờ đó, số lượng máu hiến trung bình hàng năm của Bình Thuận khoảng 5.000 đơn vị máu, cơ bản đáp ứng nhu cầu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân. Tuy nhiên, tình trạng thiếu máu cục bộ vẫn còn xảy ra ở một số nơi và vào cao điểm lễ, tết, nghỉ hè hay khi dịch bệnh xảy ra thì lượng máu hiến thu được chưa đủ đáp ứng nhu cầu điều trị cho bệnh nhân tại các bệnh viện trong tỉnh.

“Chương trình Hành trình Đỏ là một chương trình mang đậm ý nghĩa nhân văn, nâng cao trách nhiệm xã hội của mỗi người. Đồng thời thông qua chương trình, góp phần giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống nhân ái của dân tộc, biết sống vì mọi người, cống hiến sức trẻ của mình cho cộng đồng”, ông Minh nói.

Trong khi đó, ông Nguyễn Tuấn Khởi - Phó trưởng Ban tổ chức Hành trình Đỏ 2024 cho biết, Hành trình Đỏ năm nay đi qua 51 tỉnh, thành. Chương trình tại Bình Thuận không chỉ dừng lại ở việc vận động hiến máu mà còn tổ chức chuỗi nhiều hoạt động, như tuyên truyền về hiến máu, tôn vinh những người hiến máu tình nguyện tiêu biểu và tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật để thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân.

“Trong công tác hiến máu tình nguyện thì sự tham gia của cộng đồng ở địa phương là yếu tố then chốt để chương trình thành công. Tôi hi vọng rằng, với sự hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức và người dân, Hành trình Đỏ tại Bình Thuận sẽ đạt được kết quả tốt đẹp, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo nguồn máu an toàn cho các bệnh nhân trong dịp hè”, ông Khởi nói.

Chương trình Hành trình Đỏ tại Bình Thuận đã tiếp nhận 259 đơn vị máu, thu hút hơn 600 người tham gia đăng ký hiến máu. Đáng chú ý, đã có chương trình đã thu hút thêm 9 người đăng ký hiến mô, hiến tạng.