Tuổi trẻ Cao Bằng tổ chức nhiều hoạt động 'Hành trình về với địa chỉ đỏ'

TPO - Nhân dịp kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong (1/6/1904 - 1/6/2024), các tổ chức Đoàn ở Cao Bằng tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, phong phú, tri ân và học tập làm theo các thế hệ cha anh đi trước.

Anh Hà Ngọc Huy - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Cao Bằng chia sẻ: Trong không khí trang nghiêm, xúc động, Tỉnh Đoàn thanh niên vừa tổ chức “Hành trình về với địa chỉ đỏ” và sinh hoạt câu lạc bộ Lý luận trẻ với chủ đề “Sáng mãi chủ nghĩa anh hùng cách mạng” nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong (01/6/1904 – 01/6/2024).

Tại chương trình, đoàn viên, thanh thiếu niên được tham quan, nghe thuyết minh về địa điểm lưu niệm đồng chí Hoàng Đình Giong; được nghe các đồng chí thành viên CLB Lý luận trẻ tỉnh Cao Bằng đã tham luận ôn lại cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đồng chí Hoàng Đình Giong - người con ưu tú của quê hương Cao Bằng, người chiến sĩ cộng sản mẫu mực, kiên trung, một nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam, là người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Học tập và noi theo tấm gương của đồng chí Hoàng Đình Giong, tuổi trẻ Cao Bằng bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước những đóng góp của đồng chí Hoàng Đình Giong cho sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc. Nguyện sẽ tiếp nối ngọn lửa truyền thống thế hệ đi trước, giữ vững nền độc lập, hòa bình; phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, không ngừng học tập, ra sức rèn đức, luyện tài…

Ngày 31/5, Thành Đoàn Thành phố Cao Bằng tổ chức dâng hoa, dâng hương nhân dịp kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong (1/6/1904 - 1/6/2024) tại Khu lưu niệm đồng chí Hoàng Đình Giong. Tại chương trình, Ban Thường vụ Thành Đoàn tổ chức hoạt động tuyên truyền, giới thiệu về Khu lưu niệm đồng chí Hoàng Đình Giong cho đoàn viên, thanh niên. Tuổi trẻ địa phương ra mắt đội hình tuyên truyền, giới thiệu các di tích, công trình văn hóa của địa phương nhằm tập hợp cán bộ đoàn, đoàn viên có năng lực, am hiểu về lịch sử, văn hóa của địa phương để tuyên truyền, quảng bá những di tích, công trình văn hoá đến với đông đảo đoàn viên, thanh niên và người dân, du khách.

Cũng trong dịp này, Ban Thanh niên Công an tỉnh Cao Bằng phối hợp với Huyện Đoàn Hòa An (tỉnh Cao Bằng) tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó; Khu di tích lịch sử Kim Đồng, Khu lưu niệm đồng chí Hoàng Đình Giong ở thành phố Cao Bằng. Đây là hoạt động nhằm tri ân những công lao, đóng góp to lớn của các thế hệ cha anh đi trước, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khẳng định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn là “sợi chỉ đỏ xuyên suốt” trong quá trình học tập, phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của tuổi trẻ, đồng thời cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên ra sức học tập, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tại khu lưu niệm đồng chí Hoàng Đình Giong, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Cao Bằng tổ chức Lễ tổng kết lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 51 đoàn viên là học sinh trung học phổ thông tiêu biểu, xuất sắc. Ban Thường vụ Đoàn Khối CCQ tỉnh Cao Bằng trao chứng nhận tuyên dương 10 đoàn viên ưu tú tiêu biểu, xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2023 - 2024.