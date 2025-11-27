Big Pictures mở rộng toàn cầu với mô phỏng xây dựng VR, thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực tay nghề cao Việt Nam

Tập đoàn công nghệ Hàn Quốc mang giải pháp đào tạo thiết bị xây dựng bằng thực tế ảo (VR) đến Việt Nam, hỗ trợ giáo dục nghề hiện đại và nâng cao kỹ năng vận hành.

SEOUL, Hàn Quốc – Big Pictures, đơn vị tiên phong trong công nghệ đào tạo công nghiệp dựa trên thực tế ảo (VR), đang mở rộng hoạt động toàn cầu với việc giới thiệu hệ thống Trình mô phỏng máy móc xây dựng thực tế ảo tiên tiến (VRCMS) tại Việt Nam.

Bước đi chiến lược này nhằm đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục nghề nghiệp của Việt Nam, đồng thời nâng cao năng lực vận hành máy móc thông qua hệ thống đào tạo nhập vai ứng dụng công nghệ VR.

Chuyển đổi đào tạo kỹ thuật với công nghệ VRCMS

Nền tảng VRCMS của Big Pictures cung cấp chương trình đào tạo tương tác, thực hành cho 32 loại thiết bị xây dựng, bao gồm máy xúc, cần cẩu, xe nâng, máy ủi, và máy kéo.

Hệ thống được trang bị kính thực tế ảo (VR headset) tích hợp mô phỏng vật lý chân thực và theo dõi chuyển động chính xác, cho phép người học trải nghiệm cảm giác vận hành thật như trong môi trường thực tế.

Giải pháp này thay thế hình thức đào tạo truyền thống bằng máy móc thật, giúp giảm thiểu rủi ro an toàn, cắt giảm chi phí vận hành, và cho phép nhiều người học thực hành cùng lúc, đồng thời cung cấp báo cáo phân tích chi tiết hiệu suất học viên.

Ông JongMin Kim, CEO của Big Pictures, cho biết:

“Sự bùng nổ hạ tầng tại Đông Nam Á đòi hỏi nguồn nhân lực có tay nghề cao.

Trình mô phỏng của chúng tôi giúp các cơ sở đào tạo rèn luyện kỹ năng vận hành an toàn, hiệu quả và linh hoạt hơn — đồng thời giảm đáng kể nhu cầu về máy móc thật và diện tích huấn luyện lớn.”

Chiến lược thâm nhập thị trường Việt Nam

Big Pictures chính thức gia nhập lĩnh vực giáo dục nghề tại Việt Nam với công nghệ VRCMS tiên tiến.

Động thái này phù hợp với dự báo rằng Việt Nam sẽ cần đến 4.881 thiết bị xây dựng mới vào năm 2030, cùng với nhu cầu cấp thiết về đào tạo đội ngũ vận hành lành nghề.

Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp sản phẩm, Big Pictures hướng tới hiện đại hóa hệ thống đào tạo nghề Việt Nam thông qua chương trình hợp tác toàn diện.

Công ty đang tích cực làm việc với các cơ quan chính phủ, trường cao đẳng kỹ thuật và trung tâm dạy nghề để tích hợp VRCMS vào chương trình đào tạo quốc gia.

Sự hợp tác này sẽ giúp các cơ sở đào tạo triển khai chương trình huấn luyện nhập vai, dựa trên hiệu suất, góp phần nâng cao an toàn, hiệu quả và khả năng sẵn sàng làm việc cho học viên.

Đổi mới đã được chứng minh và tác động khu vực

Kể từ khi ra mắt nền tảng VR POKO năm 2017 và thương mại hóa các trình mô phỏng thực tế ảo cho ngành xây dựng năm 2019, Big Pictures đã đóng vai trò chủ chốt trong việc xây dựng Bộ tiêu chuẩn năng lực quốc gia Hàn Quốc (NCS) cho đào tạo mô phỏng.

Hệ thống đa mô phỏng mở rộng (multi-simulator system) của Big Pictures, được tích hợp công nghệ LeapMotion, cho phép các trường tăng năng lực đào tạo mà vẫn đảm bảo chất lượng giảng dạy.

Tại Đông Nam Á, Big Pictures đã gặt hái thành công qua hợp tác với OSHC và TESDA tại Philippines, triển khai mô hình đào tạo VR theo tiêu chuẩn Hàn Quốc, giúp nâng cao an toàn và kỹ năng nghề cho hàng triệu lao động Philippines xuất khẩu, khẳng định vị thế Big Pictures như một đơn vị dẫn đầu khu vực trong lĩnh vực giáo dục nghề kỹ thuật số.