Biểu tình trước nhà Thủ tướng Anh ở London, 16 người bị bắt

TPO - Cảnh sát Đô thành London (Met Police) cho biết tối 29/11 (theo giờ Anh) đã bắt giữ 16 người biểu tình thuộc nhóm hoạt động môi trường Just Stop Oil ở nước này, sau khi 18 người tổ chức biểu tình trước dinh thự của Thủ tướng Anh Rishi Sunak ở khu Kensington (phía Tây London).

Lực lượng Met Police cho biết những người bị bắt giữ đã được đưa về một số đồn cảnh sát ở trung tâm thủ đô London để tạm giam và điều tra. Hiện, chưa rõ ông Sunak hay gia đình của ông có ở trong dinh thự vào thời điểm những người biểu tình tập trung trước cửa hay không. Phố Downing từ chối bình luận về sự cố này.

Trước đó một thông cáo của nhóm Just Stop Oil đã phản đối quyết định cấp hàng trăm giấy phép khai thác dầu và khí đốt ở Biển Bắc nhằm phát triển kinh tế và tăng cường an ninh năng lượng của Vương quốc Anh do Thủ tướng Sunak ban hành hồi cuối tháng 7.

Được biết, Just Stop Oil là một trong những nhóm hoạt động môi trường khét tiếng tại Vương quốc Anh, bên cạnh hai nhóm Extinction Rebellion và Insulate Britain. Các nhóm này tạo ảnh hưởng trước truyền thông bằng cách làm tắc nghẽn các trục giao thông chính ở Anh, làm gián đoạn các sự kiện thể thao - văn hóa lớn được tổ chức ở nước này bao gồm giải Quần vợt Wimbledon, giải Vô địch Thế giới bộ môn Billards Snooker,…

Trước vụ việc nói trên, hồi tháng 8 năm nay một nhóm biểu tình của nhóm Greenpeace cũng đã trèo lên mái một dinh thự khác của ông Sunak ở khu vực bầu cử Richmond (Bắc Yorkshire, Anh). Cảnh sát khu vực này đã bắt giữ bốn người biểu tình với cáo buộc gây thiệt hại hình sự và gây phiền toái cho cộng đồng dân cư sau khi sử dụng thang và dây thừng để trèo lên mái dinh thự được xếp loại II. Một người khác cũng bị bắt vì tình nghi gây rối trật tự công cộng.

Cuộc biểu tình trên diễn ra trong bối cảnh Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu lần thứ 28 của Liên Hợp Quốc (COP28) đang được tổ chức tại thành phố Dubai thuộc Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) từ ngày hôm nay (30/11) đến hết ngày 12/12. Đại diện của Anh tham dự hội nghị lần này ngoài Thủ tướng Anh Rishi Sunak còn có nhà vua Charles III.

Việt Long