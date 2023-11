Biểu tình khắp thế giới đòi ngừng bắn ngay lập tức ở Dải Gaza

TPO - Hàng chục ngàn người xuống đường trên các thành phố trên khắp thế giới trong dịp cuối tuần này để yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức ở Dải Gaza.

Các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine diễn ra trong ngày 4/11 tại nhiều thành phố, bao gồm Washington DC, London, Paris, Berlin, Milano và Dhaka. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, đoàn xe của những người ủng hộ Palestine tiến đến một căn cứ quân sự của Mỹ ở phía nam đất nước để biểu tình trước khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đến nước này vào ngày 5/11.

Ngày 4/11, ít nhất 15 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong một cuộc tấn công của Israel vào trường al-Fakhoora thuộc khu tị nạn Jabalia. Israel vẫn tiếp tục các cuộc tấn công trên không và trên bộ vào vùng đất bị bao vây.

Kể từ khi xung đột bắt đầu, 9.488 người Palestine đã thiệt mạng ở Dải Gaza. Theo tổ chức từ thiện Save the Children, số trẻ em thiệt mạng ở Dải Gaza đã cao hơn tất cả các cuộc xung đột trên thế giới trong 4 năm qua.

Hơn 1.400 người ở Israel đã thiệt mạng, chủ yếu trong vụ tấn công ngày 7/10 của lực lượng Hamas vào miền nam Israel.

Tại Anh, đám đông lớn tổ chức các cuộc biểu tình ngồi ở London ngay trước rạp xiếc Oxford và rạp xiếc Piccadilly, sau đó tuần hành và tập trung tại quảng trường Trafalgar.

Những người biểu tình giương cao các biểu ngữ “Tự do cho Palestine” và hô khẩu hiệu “ngừng bắn ngay bây giờ” và “hàng nghìn, hàng triệu người của chúng tôi, tất cả chúng tôi đều là người Palestine”.

Cảnh sát thủ đô London ước tính có khoảng 30.000 người tham dự cuộc biểu tình. Cảnh sát cho biết họ đã bắt giữ 11 người, trong đó có 1 người treo biểu ngữ có nội dung kích động thù hận, trái với luật chống khủng bố.

Trước đó, một số người biểu tình cũng tụ tập bên ngoài trụ sở BBC ở London để phản đối việc đài này đưa tin về cuộc xung đột mà họ cho là “thiên vị”.

Đồng tình với lập trường của Washington, chính phủ của Thủ tướng Anh Rishi Sunak không kêu gọi ngừng bắn mà ủng hộ việc tạm dừng nhân đạo để cho phép viện trợ vào Dải Gaza.

Tại Pháp, hàng nghìn người tuần hành ở trung tâm thủ đô Paris để kêu gọi ngừng bắn với các biểu ngữ “Chấm dứt chu kỳ bạo lực” và “Không làm gì, không nói gì là đồng lõa”.

Đây là một trong những cuộc tập trung lớn đầu tiên ủng hộ người Palestine được phép tổ chức hợp pháp ở Paris kể từ khi cuộc xung đột nổ ra.

“Chúng tôi đến đây hôm nay để thể hiện tình đoàn kết của người dân Pháp với người dân Palestine và sự ủng hộ của chúng tôi đối với hòa bình, giải pháp hòa bình với hai quốc gia, một nhà nước Israel và một nhà nước Palestine”, Antoine Guerreiro, một công chức 30 tuổi, cho biết.

Tại Đức, khoảng 6.500 người tập trung vào giữa trưa tại thủ đô Berlin để tham gia cuộc biểu tình được cảnh sát cho phép với điều kiện nghiêm ngặt. Đức trước đây cấm các cuộc biểu tình đoàn kết với người Palestine.

Người dân mang cờ Palestine tập trung tại quảng trường Alexanderplatz giơ các biểu ngữ “Chấm dứt nạn diệt chủng ở Gaza” và “Từ sông ra biển – chúng tôi yêu cầu sự bình đẳng”. Diễn giả tại sự kiện kêu gọi chấm dứt “văn hóa phân biệt chủng tộc” và chấm dứt ném bom vào Dải Gaza.

Cùng ngày, khoảng 4.000 người biểu tình tuần hành trên đường phố Milan của Ý để ủng hộ lệnh ngừng bắn, truyền thông địa phương đưa tin.

Người biểu tình mang khẩu hiệu “Ngăn chặn chiến tranh, không phân biệt chủng tộc”. Tại một quảng trường gần đó, đảng Liên minh cực hữu tổ chức một cuộc mít tinh “bảo vệ phương Tây”.

Cuộc biểu tình ở thủ đô Washington DC của Mỹ thu hút hàng chục ngàn người, quy mô lớn nhất kể từ khi xung đột nổ ra giữa Israel và Hamas.

Một người Mỹ gốc Do Thái tham dự cuộc tuần hành ở Dải Gaza kêu gọi Tổng thống Joe Biden cần ngừng tài trợ cho quân đội Israel.

“Tôi là một con người và tôi quan tâm đến những người dân ở Dải Gaza bị sát hại. Tôi quan tâm đến nạn diệt chủng đang diễn ra nhân danh người Do Thái bởi những người theo chủ nghĩa Phục quốc Do Thái, những người không đại diện cho đạo Do Thái. Tôi phản đối việc Mỹ tài trợ cho cuộc chiến diệt chủng này. Điều đó sẽ không xảy ra nếu Mỹ không tài trợ cho Israel”, ông nói với Al Jazeera.

Biểu tình ủng hộ người Palestine cũng diễn ra ở Dakar, thủ đô của Senegal. Trong khi đó, hàng trăm người biểu tình Thổ Nhĩ Kỳ tập trung tại Istanbul và Ankara, 1 ngày trước khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đến đây để trao đổi về tình hình Dải Gaza.

