Biệt thự, nhà liền kề Hà Nội giá 20 - 30 tỷ đồng chiếm đa số

TPO - Thị trường biệt thự, nhà liền kề tại Hà Nội ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực sau thời gian dài trầm lắng. Tuy nhiên, số lượng sản phẩm có giá trên 30 tỷ đồng tăng, chiếm 36% tại quý I/2025, nhóm 20 - 30 tỷ đồng chiếm đa số với 62%, còn nhóm dưới 20 tỷ đồng đã trở nên khan hiếm.

Giá bán tăng

Báo cáo thị trường bất động sản quý I/2025 của Savills Việt Nam cho thấy, tổng lượng giao dịch biệt thự, nhà liền kề trong ba tháng đầu năm 2025 đạt 1.629 căn, giảm 49% so với quý trước nhưng tăng mạnh so với năm trước.

Dẫn đà phục hồi này là các dự án của Vinhomes. Số giao dịch sôi động tại Vinhomes Global Gate với hơn 80% nguồn cung được hấp thụ và Vinhomes Wonder City với khoảng 30% nguồn cung được bán.

Cơ cấu thị trường tiếp tục ghi nhận sự dịch chuyển về khu vực vùng ven. Trong đó Đông Anh chiếm 52% tổng lượng giao dịch sơ cấp, tiếp theo là Đan Phượng với 43%, các khu vực khác như Thường Tín hay Hà Đông đóng góp khoảng 5%.

Tỷ lệ hấp thụ toàn thị trường trong quý I/2025 ghi nhận ở mức 41%, giảm 26% so với quý trước nhưng tăng 13% so với cùng kỳ năm 2024. Mức tăng theo năm thể hiện tâm lý người mua dần được cải thiện.

Báo cáo của Savills Việt Nam chỉ ra, giá biệt thự giảm 14% so với quý trước nhưng tăng gấp đôi so với năm trước, trung bình đạt 282 triệu đồng/m2. Giá nhà liền kề giảm 14% so với quý trước nhưng tăng 24% so với năm trước, đạt 239 triệu đồng/m2. Giá nhà phố thương mại đạt 278 triệu đồng/m2, giảm 12% so với quý trước.

Bà Đỗ Thu Hằng, Giám đốc Cấp cao bộ phận nghiên cứu và tư vấn, Savills Hà Nội nhận định, việc giá sơ cấp của biệt thự và liền kề tại thị trường Hà Nội có sự điều chỉnh là bởi nguồn cung của quý này chủ yếu là các dự án mới ra mắt tại khu vực vùng ven có mức giá mềm hơn so với những dự án trước.

Ở thị trường thứ cấp, ghi nhận xu hướng khác biệt khi giá bán tăng. Cụ thể, giá biệt thự tăng 10% so với quý trước, đạt 195 triệu đồng/m2. Giá nhà liền kề tăng 15%, đạt 227 triệu đồng/m2 và nhà phố thương mại tăng 9%, lên 266 triệu đồng/m2.

Theo bà Hằng, trong 5 năm qua, giá trị bất động sản thấp tầng tăng đáng kể. Giá biệt thự tăng trung bình 29% mỗi năm, liền kề tăng 22% mỗi năm, vượt trội hơn so với nhà phố thương mại (11 - 16%/năm), khiến phân khúc này tiếp tục thu hút đầu tư.

Giá 20 - 30 tỷ đồng chiếm đa số

Bà Hằng đánh giá, các hoạt động của thị trường trong quý I/2025 thể hiện sự phục hồi chọn lọc của thị trường biệt thự, nhà liền kề một phần nhờ các dự án có vị trí tiếp cận hiện tại hoặc tương lai thuận tiện, chủ đầu tư có kinh nghiệm phát triển và nhà đầu tư đang ưu tiên các sản phẩm có giá trị thực và tiềm năng tăng giá dài hạn.

Tổng nguồn cung sơ cấp toàn thị trường đạt 4.004 căn, tuy giảm so với quý IV/2024 nhưng tăng gấp 6 lần so với cùng kỳ năm trước. Nguồn cung mở bán mới đạt 2.319 căn, trong đó 97% đến từ Vinhomes Wonder City, dự án có mức giá khởi điểm thấp hơn so với Vinhomes Global Gate được mở bán trước đó.

Đáng chú ý là cơ cấu giá tiếp tục dịch chuyển, số lượng sản phẩm có giá trên 30 tỷ đồng tăng, chiếm 36% tại quý I/2025, nhóm 20 - 30 tỷ đồng chiếm đa số với 62%. Trong khi đó, nhóm dưới 20 tỷ đồng đã trở nên khan hiếm.

“Điều này đặt ra thách thức với nhiều nhà đầu tư về kỳ vọng lợi nhuận, nhất là mức giá các sản phẩm trên thị trường đang đứng ở mức cao. Trong bối cảnh này, không ít nhà đầu tư đang chuyển hướng sang các tỉnh vệ tinh với mức giá 10 - 20 tỷ đồng, khoảng giá hiện đã trở nên hiếm hoi tại Hà Nội”, bà Hằng nói.

Trên thị trường thứ cấp, sự tăng giá đều đặn cũng phản ánh rõ ràng kỳ vọng giữ tài sản thay vì lướt sóng ngắn hạn. Bà Hằng cảnh báo, giai đoạn hiện tại đòi hỏi nhà đầu tư phải cân nhắc kỹ lưỡng về giá trị thực của sản phẩm, đặc biệt là yếu tố giá trên mét vuông so với chất lượng công trình và vị trí.

“Trong giai đoạn thị trường chứng khoán và vàng tiềm ẩn nhiều biến động, dòng tiền có xu hướng quay trở lại bất động sản, nhất là những sản phẩm có mức giá hợp lý và tiềm năng sinh lời ổn định. Tuy nhiên, nhà đầu tư hiện không chỉ cần vốn mà còn cần tầm nhìn dài hạn, sự tỉnh táo và chiến lược linh hoạt trong lựa chọn sản phẩm phù hợp”, bà Hằng nói.

Về triển vọng, trong 2025, thị trường Hà Nội sẽ đón nhận 2.210 nguồn cung mới từ 9 dự án. Nổi bật nhất là các đại dự án từ Tập đoàn Sunshine như Sunshine Grand Capital (Hoài Đức) và Sunshine Royal Capital (Tây Hồ). Nguồn cung còn lại đến từ các dự án hiện hữu như GIA22 by Kita (Tây Hồ) hoặc Solasta Mansion (Hà Đông).

Từ 2026 trở đi, nguồn cung dự kiến sẽ có thêm 19.812 căn.