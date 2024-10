Biệt thự, nhà phố ở TPHCM giảm giá mạnh

TPO - Phân khúc biệt thự, nhà phố tại TPHCM tiếp tục ghi nhận nguồn cung mới hạn chế trong quý III/2024 với 145 căn. Đáng chú ý, giá sơ cấp trung bình giảm 28% so với năm trước, xuống 275 triệu đồng/m2 đất.

Nguồn cung vẫn tắc

Báo cáo thị trường bất động sản quý III/2024 của Savills Việt Nam cho thấy, diễn biến đáng chú ý của phân khúc nhà phố, biệt thự tại TPHCM, sau nhiều quý ghi nhận tình hình hoạt động trầm lắng.

Cụ thể nguồn cung mới tăng với các sản phẩm giá phải chăng được mở bán ở khu vực ngoại thành nhưng vẫn còn rất hạn chế. Quý vừa qua, thị trường ghi nhận 145 căn mới, tăng so với mức 10 căn ở quý II/2024. Các sản phẩm này đến từ dự án mới The Meadow tại Bình Chánh và giai đoạn tiếp theo của The Sholi Bình Tân.

Các sản phẩm mới giúp nâng tổng nguồn cung sơ cấp lên mức 766 căn, tăng 15% so với quý trước. Dù các sản phẩm có giá trên 30 tỷ đồng tiếp tục chiếm ưu thế với 63%, nhưng phân khúc dưới 10 tỷ đồng đã tăng 14%, nâng thị phần lên 29% nhờ dự án mới ở khu vực ngoại thành.

Báo cáo của Savills cũng ghi nhận, TP.Thủ Đức dẫn đầu nguồn cung sơ cấp với 67%, tiếp sau là Bình Chánh với 19%.

Bà Giang Huỳnh, Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu và S22M cho biết, dù nguồn cung có sự cải thiện so với cùng kỳ năm trước nhưng vẫn rất khiêm tốn so với quy mô dân số hơn 10 triệu dân của TPHCM. Điểm nghẽn về nguồn cung của phân khúc nhà ở, gồm cả căn hộ và các sản phẩm thấp tầng tại thị trường này vẫn chưa được tháo gỡ.

Lượng giao dịch trong quý III đạt 173 căn, tăng 140% so với quý trước, với tỷ lệ hấp thụ là 23%. Theo Savills Việt Nam, các dự án mới ghi nhận tình hình hoạt động tốt, chiếm 70% tổng lượng giao dịch trong quý và đạt tỷ lệ hấp thụ đến 90%. Kết quả này chủ yếu nhờ uy tín của các chủ đầu tư, sản phẩm có tình trạng pháp lý rõ ràng, chất lượng phát triển tốt và giá bán cạnh tranh.

Giá giảm mạnh

Các dự án mới ở khu vực ngoại thành với giá phải chăng hơn mức giá trung bình của TPHCM. Nhờ đó, đưa mức giá sơ cấp trung bình giảm 28% so với năm trước, xuống 275 triệu đồng/m2 đất.

Điểm sáng trong quý của phân khúc này là các sản phẩm phải chăng có giá dưới 10 tỷ đồng hoạt động tốt, trong bối cảnh hàng tồn kho đắt đỏ và nguồn cung sơ cấp hạn chế. Trong quý III, nhóm sản phẩm này ghi nhận 126 giao dịch, chiếm 73% lượng giao dịch toàn TPHCM, với tỷ lệ hấp thụ đạt 57%, chủ yếu nhờ dự án mới. Điều này cũng cho thấy nhu cầu mạnh mẽ đối với các sản phẩm có giá phải chăng, ngay cả khi dự án nằm ở khu vực ngoại thành và xa trung tâm.

Trong khi đó, các bất động sản cao cấp có giá trên 30 tỷ đồng vẫn tiếp tục ghi nhận tỷ lệ hấp thụ thấp, với chỉ 7%.

Dự báo thị trường trong thời gian tới, Savills Việt Nam cho biết, gần 140 căn từ giai đoạn tiếp của 3 dự án theo dự kiến sẽ được mở bán. Ngoài ra, một số dự án khác đã dời lịch mở bán sang năm 2025 để chờ điều kiện thị trường thuận lợi hơn.

Đến năm 2027, nguồn cung tương lai dự kiến đạt 5.182 căn. Khu vực ngoại thành (Bình Chánh, Nhà Bè, Củ Chi, Cần Giờ) sẽ chiếm 59%, TP.Thủ Đức chiếm 28%, Bình Tân chiếm 12%, còn lại là quận 8.

“Nguồn cung hạn chế ở TPHCM sẽ tiếp tục thúc đẩy các khách hàng của phân khúc giá phải chăng sẽ tìm đến những khu vực ngoại thành của TPHCM có hạ tầng tốt hay các thị trường lân cận như Bình Dương, Long An, Đồng Nai với giá cả phù hợp, nguồn cung dồi dào và các sản phẩm đa dạng”, bà Giang nói.