‘Choáng’ với giá nhà chung cư ngang ngửa giá biệt thự, liền kề

TPO - Thị trường chung cư cao cấp ghi nhận sự bùng nổ giá cả, với một số căn hộ cao cấp được chào bán với giá hàng trăm triệu đồng/m2, tiệm cận với giá biệt thự và nhà liền kề.

Mới đây, một dự án căn hộ căn hộ gồm 5 tòa tháp tọa lạc trên đường Võ Chí Công (quận Tây Hồ, TP Hà Nội) vừa mở giỏ hàng cho khách hàng giữ chỗ với mức giá khoảng 6.800 – 10.700 USD/m2, tương đương 170 – 268 triệu đồng/m2 (chưa gồm VAT).

Trong đó, các sản phẩm căn hộ có diện tích từ 105-284m2, bao gồm những căn hộ một phòng ngủ, hai phòng ngủ với giá từ 13 tỷ đồng - 39 tỷ đồng, tương đương khoảng 229 triệu đồng/m2. Đặc biệt, dòng sản phẩm sky villa thông tầng trong dự án này đang được rao bán với mức giá từ 25 - 85 tỷ đồng, ứng với giá 238 triệu đồng/m2. Tuy nhiên, đây mới là mức giá rumor (giá chưa chính thức, giá thăm dò).

Bên cạnh đó, giá chuyển nhượng biệt thự và liền kề xung quanh khu đô thị Ciputra dao động từ 290-350 triệu đồng/m2. Điều này cho thấy sự cạnh tranh gay gắt giữa các loại hình bất động sản, khi giá căn hộ cao cấp ngày càng tiệm cận với giá biệt thự và liền kề.

Nằm cách dự án này chưa đến 200m là 3 tòa tháp cao 25 tầng của đầu tư Singapore mới được bàn giao trong tháng 8/2024. Dự án này nằm trên mặt đường Lạc Long Quân, cung cấp 173 căn hộ diện tích từ 94 – 330m2. Được ra mắt từ thời điểm năm 2022 với mức giá từ 120 triệu đồng/m2, hiện một số căn đang được rao bán chuyển nhượng với giá từ 150 – 180 triệu đồng/m2.

Trong khi đó, sự khan hiếm nguồn cung căn hộ bình dân đang tạo động lực cho việc gia tăng giá bán tại các phân khúc cao cấp và hạng sang. Cùng với đó, sự tăng giá của chung cư cũng dẫn đến sự gia tăng tương ứng trong giá các loại hình bất động sản khác như biệt thự và liền kề.

Giá biệt thự và nhà liền kề tại Hà Nội đã ghi nhận mức tăng phi mã trong thời gian gần đây. Đặc biệt là ở khu vực phía Tây của thành phố, nơi có nhiều dự án phát triển dân cư mới và cơ sở hạ tầng hiện đại.

Theo các dữ liệu thu thập được, có thể thấy rằng nhiều nhà liền kề và biệt thự đã có mức giá chuyển nhượng tăng hơn 30% chỉ trong vòng một năm qua. Hiện tại, mức giá trung bình trên thị trường nhà liền kề đã vượt qua ngưỡng 188 triệu đồng/m2. Trong khi giá trung bình nhà biệt thự cũng đạt khoảng 178 triệu đồng /m2.

Chẳng hạn, một căn liền kề tại khu A Geleximco, khu đô thị được triển khai xây dựng từ năm 2007, nằm dọc đường Lê Trọng Tấn, huyện Hoài Đức hiện đang được bán với mức giá lên tới gần 300 triệu đồng/m2, gần gấp đôi so với giá giao dịch cùng kỳ năm ngoái. Mức giá bán này tăng 70% trong một năm.

Hay như tại dự án Hinode Royal Park giá biệt thự, liền kề cũng tăng chóng mặt. Theo số liệu từ Property Guru, giá tại dự án này đã tăng 83% trong vòng 1 năm qua.

Theo bà Đỗ Thị Thu Hằng, Giám đốc Cấp cao, Bộ phận Tư vấn và Nghiên cứu, Savills Hà Nội cho biết: Phân khúc biệt thự/ liền kề tại các dự án chưa có dấu hiệu phục hồi, giá tăng ở mức cao, song thanh khoản không tốt. Trong khi đó, các thị trường lân cận vẫn có nguồn cung mới với mức giá cạnh tranh, nhu cầu tìm mua nhiều hơn.

Cụ thể, theo báo cáo của Savills, trong 6 tháng đầu năm 2024, nguồn cung mới đạt 128 căn, tăng 38% theo quý nhưng giảm 2% theo năm. Nguồn cung mới đến từ 2 dự án hiện hữu ở Hà Đông là An Quý Villa với 54 biệt thự, trong khi An Lạc Green Symphony ở Hoài Đức có 12 căn liền kề mới, Him Lam Thường tín có 11 căn shophouse mới.

Nguồn cung sơ cấp đạt 608 căn từ 16 dự án, giảm 9% theo quý và 24% theo năm. Biệt thự là loại hình chiếm ưu thế với 39% nguồn cung sơ cấp do có nguồn cung mới trong quý này.

Trong 6 tháng đầu năm, giá sơ cấp biệt thự tại các dự án tăng 9%, đạt mức 178 triệu đồng/m2. Giá nhà liền kề giảm 2% theo quý, xuống còn 188 triệu đồng/m2, chủ yếu do các căn giá cao đã được bán hết và chỉ còn lại những căn với mức giá thấp hơn. Giá shophouse cũng đạt mức tăng 3% theo quý, đạt 288 triệu đồng/m2.