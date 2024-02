Biệt thự biến thành 'chung cư mini' nhiều vi phạm, đất do xã giao sau 2014 sẽ được cấp sổ đỏ

TPO - Biệt thự biến thành 'chung cư mini' bị cấm vẫn ngang nhiên hoạt động; Đất do xã giao không đúng thẩm quyền sau 2014 có được cấp sổ đỏ?; Quận xảy ra thảm họa cháy chung cư mini công khai 90 công trình vi phạm PCCC; Ngân hàng nào đang cho vay mua nhà thấp nhất?; ... là những thông tin về bất động sản đáng chú ý tuần qua.

Quận xảy ra thảm họa cháy chung cư mini công khai 90 công trình vi phạm PCCC

Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) vừa công khai danh sách 90 công trình nhà ở nhiều căn hộ (chung cư mini) còn tồn tại, vi phạm về PCCC. Đáng chú ý, trong danh sách này có nhiều công trình đứng tên Nghiêm Quang Minh - chủ chung cư mini bị cháy ở phố Khương Hạ khiến 56 người tử vong. (Xem chi tiết)

Ngân hàng nào đang cho vay mua nhà thấp nhất?

Theo khảo sát của Tiền Phong với một số ngân hàng, ở thời điểm hiện tại phần lớn các ngân hàng đều áp dụng 2 mức lãi suất đó là lãi suất vay ưu đãi áp dụng ở kỳ vay ngắn từ 3-12 tháng và lãi suất sau thời gian ưu đãi. Biên độ điều chỉnh lãi suất vay ngân hàng giữa ưu đãi và sau ưu đãi ở các ngân hàng phổ biến từ 2-3,8%.

Cũng theo khảo sát, lãi suất ưu đãi vay mua nhà ở thương mại tại các ngân hàng trong tháng 2/2024 dao động từ 5-10,5%/năm, hết thời gian ưu đãi, lãi suất thả nổi rơi vào khoảng 8-13%/năm. (Xem chi tiết)

Biệt thự biến thành 'chung cư mini' bị cấm vẫn ngang nhiên hoạt động

Liên quan đến vụ “Biệt thự trong khu đô thị biến thành 'chung cư mini' với hàng trăm căn hộ” tại 2 tòa nhà ở lô biệt thự 8 -10 đường Hoa Hồng mang tên Hanoi By Night Villa Hoàn Sơn và Hoàn Sơn Villa Khu đô thuộc Dự án khu nhà ở xã Hoàn Sơn do công ty cổ phần Tu tạo và Phát triển nhà Hà Nội làm chủ đầu tư tại xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, mặc dù đã bị báo Tiền Phong phản ánh nhiều lần và bị đoàn kiểm tra của chính quyền sở tại yêu cầu dừng các hoạt động cho thuê trọ, dán thông báo chưa đủ điều kiện đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) trước cửa nhưng chủ đầu tư vẫn ngang nhiên đăng tải thông tin cho thuê chung cư, căn hộ dịch vụ. (Xem chi tiết)

Đất do xã giao không đúng thẩm quyền sau 2014 có được cấp sổ đỏ?

Theo Luật Đất đai sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, đất do UBND xã giao sau 2014 sẽ được cấp sổ đỏ nếu đáp ứng điều kiện theo quy định.

Cụ thể, Khoản 4, Điều 140 Luật Đất đai sửa đổi quy định, trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền cho hộ gia đình, cá nhân từ ngày 01/7/2014 đến trước ngày 01/01/2025 (thời điểm Luật Đất đai 2024 có hiệu lực - PV) đáp ứng các điều sau thì được cấp sổ đỏ: Nay được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận không có tranh chấp; phù hợp với quy hoạch sử dụng đất; người sử dụng đất có giấy tờ chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng đất. Đối với những trường hợp không đủ điều kiện nêu trên sẽ không được cấp sổ đỏ, thậm chí còn bị thu hồi đất theo quy định tại khoản 3 Điều 81 Luật Đất đai sửa đổi. (Xem chi tiết)

Cách định giá đất dự án chung cư và văn phòng theo quy định mới

Nghị định 12/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định 4 phương pháp định giá đất, trong đó có phương pháp thặng dư. Dưới đây, là ví dụ áp dụng phương pháp thặng dự để định giá khu đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà chung cư và tòa nhà văn phòng cho thuê. (Xem chi tiết)

Bình Định dự thu về khoảng 5.000 tỷ từ đấu giá đất năm 2024

UBND tỉnh Bình Định vừa có quyết định về việc phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất, thuê đất năm 2024 đối với các quỹ đất do tỉnh quản lý dự kiến thu về gần 5.000 tỷ đồng.

Cụ thể, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh sẽ đưa ra 26 quỹ đất để đấu giá trong năm 2024 với tổng diện tích đấu giá khoảng 30 ha (670 lô). Dự kiến đấu thành công khoảng 254 lô (gần 24 ha) thu về 2.100 tỷ đồng; Cùng với đó, Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh Bình Định sẽ đưa ra đấu giá 9 quỹ đất khoảng 17 ha (963 lô). Dự kiến đấu thành công khoảng 415 lô (hơn 6 ha) thu về khoảng 325 tỷ đồng; Ngoài ra, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định đưa ra đấu giá 8 quỹ đất với tổng diện tích 125 ha (223 lô), dự kiến đấu thành năm 2024 là 21 lô (hơn 121 ha) dự kiến thu được hơn 2.532 tỷ đồng… (Xem chi tiết)