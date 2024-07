Công khai loạt cao ốc ở Hà Nội chưa được nghiệm thu PCCC đã đưa vào sử dụng

Hàng loạt cao ốc ở Hà Nội vi phạm PCCC, chưa được chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC đã đưa vào sử dụng bị Cục Cảnh sát PCCC&CNCH (Bộ Công an) công khai, trong đó có Tòa nhà CT1 thuộc Khu đô thị mới Văn Khê; Tòa nhà SME Hoàng Gia; Tòa nhà hỗn hợp Tháp Doanh Nhân;…

Cục Cảnh sát PCCC&CNCH (Bộ Công an) mới đây cho biết, qua kiểm tra và báo cáo của Công an các địa phương, căn cứ Điều 17 của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH thông báo công khai các dự án, công trình do Cục Cảnh sát PCCC và CNCH thẩm duyệt nhưng chưa được chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC đã đưa vào sử dụng.

Cụ thể, theo danh sách do Cục Cảnh sát PCCC&CNCH công khai ngày 17/6/2024, hiện có 15 công trình tại các địa phương là Hà Nội, TP.HCM, Bình Định, Đà Nẵng, Bắc Ninh, Thái Nguyên. Trong đó, Hà Nội có loạt cao ốc vi phạm PCCC, gồm: Tòa nhà CT1 thuộc Khu đô thị mới Văn Khê (phường La Khê, quận Hà Đông) do Công ty Cổ phần sông Đà Thăng Long làm chủ đầu tư.

Tổ hợp Trung tâm thương mại - Chung cư - Văn phòng cho thuê - Tòa nhà SME Hoàng Gia (đường Tô Hiệu, phường Quang Trung, quận Hà Đông) do công ty cổ phần SME Hoàng Gia làm chủ đầu tư.

Tòa nhà hỗn hợp trung tâm dịch vụ thương mại và nhà ở (số 89 đường Phùng Hưng, phường Phúc La, quận Hà Đông) do công ty cổ phần thương mại Hà Tây làm chủ đầu tư; Công trình khu siêu thị văn phòng giao dịch thương mại và nhà ở (Đầu tư xây dựng tháp ICC Tower) có địa chỉ tại số 317 Trường Chinh, quận Thanh Xuân do công ty cổ phần tư vấn đầu tư dự án quốc tế ICC là chủ đầu tư.

Khu vực tầng 1 đến tầng 3 của Khu nhà ở cán bộ Học viện Quốc phòng (quận Tây Hồ) do công ty cổ phần đầu tư bất động sản Đông Đô làm chủ đầu tư; Tòa nhà hỗn hợp Tháp Doanh Nhân (số 1 đường Thanh Bình, quận Hà Đông) do công ty cổ phần đầu tư xuất khẩu Tây Đô làm chủ đầu tư.

Khối đế Trung tâm thương mại dịch vụ và căn hộ The Pride (Khu đô thị mới An Hưng, phường La Khê, quận Hà Đông) do công ty cổ phần đầu tư Hải Phát làm chủ đầu tư; Từ tầng 1 đến tầng 5 của công trình tổ hợp chung cư cao tầng và dịch vụ No4 (đường Hoàng Đạo Thúy, quận Cầu Giấy) do công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Gỗ Việt làm chủ đầu tư.

Tại TPHCM có chung cư Cao Ốc Xanh Block C (phường Phước Long A, quận 9) của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 8.

Tầng 2 đến tầng 5 khối chung cư tổ hợp khách sạn Mường Thanh và căn hộ chung cư cao cấp Sơn Trà (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Khu vực căn hộ (từ tầng 17 đến tầng mái) Khách sạn Mường Thanh Bắc Ninh (số 395 Ngô Gia Tự, Tiên An, TP Bắc Ninh) đều do Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên làm chủ đầu tư cũng nằm trong danh sách các công trình vi phạm PCCC, chưa được chấp thuận kết quả nghiệm thu PCCC đã đưa vào sử dụng.

Trong danh sách này còn có dự án FLC Sea Tower Quy Nhơn tại Khu đất DV1 và DV4 thuộc Khu đô thị - thương mại – dịch vụ phía Tây An Dương Vương (phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn, Bình Định) do Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros làm chủ đầu tư.

Nhà máy sản xuất tôn mạ màu Hòa Phát – Giai đoạn I tại đường E1 và E3, KCN Phố Nối A (xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, Hưng Yên) của Công ty TNHH Tôn Hòa Phát; dự án Công ty TNHH Trina Solar Wafer (Viet Nam) tại lô CN15-2 KCN Yên Bình (phường Hồng Tiến, TP Phổ Yên, Thái Nguyên)…