Những chung cư vi phạm PCCC bị 'bêu tên' tại quận xảy ra vụ cháy làm 14 người tử vong

TPO - Trong danh sách 78 công trình vi phạm PCCC bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động trên địa bàn quận Cầu Giấy (Hà Nội) – nơi vừa xảy ra vụ cháy khiến 14 người tử vong, có nhiều công trình cao tầng, nhà chung cư như: Tòa The Nine, Discovery, Tràng An Complex, Watermark; AZ Lâm Viên;…