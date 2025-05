Biệt đội anh hùng bất hảo thống trị phòng vé

TPO - “Thunderbolts*” giữ vững vị trí số một doanh thu phòng vé Bắc Mỹ trong tuần thứ 2 ra mắt. Trong khi đó, "A Minecraft Movie" ngày càng gần cột mốc tỷ USD.

Biệt đội sấm sét giữ vững phong độ

Thunderbolts* (Biệt đội sấm sét) tiếp tục giữ vị trí số 1 tại phòng vé Bắc Mỹ trong tuần thứ 2 công chiếu. Trong 3 ngày cuối tuần (9-11/5), phim thu về 33,1 triệu USD.

So với tuần đầu tiên kiếm được 74 triệu USD tại thị trường nội địa, doanh số bán vé giảm 55%. Variety đánh giá đây là mức giảm khả quan hơn nhiều so với nhiều tác phẩm trước đó của Marvel. Vào tháng 2, Captain America: Brave New World giảm đến 68% doanh thu trong tuần thứ 2 công chiếu. Ant Man and the Wasp: Quantumania (2023) giảm 70%, The Marvels (2022) giảm 78% và Thor: Love and Thunder (2022) giảm 67%.

So với những bộ phim trên (trừ The Marvels), Thunderbolts* có doanh thu mở màn thấp hơn. Tuy nhiên, những đánh giá tích cực từ cả giới chuyên môn lẫn khán giả có thể giúp nhóm phản anh hùng trụ vững trên màn ảnh rộng. Phim đạt điểm “cà chua tươi” trên Rotten Tomatoes, với 88% lời khen đến từ giới chuyên môn. Trong khi đó, khán giả chấm 94%.

Đa số đồng ý Thunderbolts* có sự gay cấn, kịch tính cần có của một tác phẩm hành động, đồng thời chứa đựng thông điệp sâu sắc, tạo tác động mạnh mẽ. Đây là điều hầu hết phim Marvel không làm được.

Thunderbolts* do Jake Schreier đạo diễn, lấy bối cảnh sau sự kiện trong Captain America: Brave New World. Nội dung phim kể về nhóm sát thủ Yelena Belova (Florence Pugh), John Walker (Wyatt Russell) và Ghost (Hannah John-Kamen) bị giám đốc CIA, Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus đóng), lợi dụng để giúp bà ta thoát khỏi nguy cơ bị luận tội. Valentina âm mưu khiến nhóm sát thủ tàn sát lẫn nhau, sau đó tiêu hủy bằng chứng về các hoạt động bất hợp pháp bà ta. Tuy nhiên, Yelena phát hiện điều bất thường và cũng những người khác lên kế hoạch phản đòn.

Sau khi công chiếu, Disney cố gắng khơi dậy sự quan tâm đối với Thunderbolts* bằng cách tiết lộ ý nghĩa đằng sau dấu hoa thị trên tiêu đề. Đó là Thunderbolts không phải tên gọi xuyên suốt của nhóm phản anh hùng, thay vào đó họ được đổi sang The New Avengers vào cuối phim. Họ dự kiến tái xuất trong tác phẩm Avengers: Doomsday vào năm 2026.

Tính đến ngày 11/5, Thunderbolts* mang về hơn 128,5 triệu USD ở Bắc Mỹ và 272 triệu USD trên toàn cầu. Vì tiêu tốn đến 180 triệu USD để sản xuất và khoảng 100 triệu USD tiếp thị, Thunderbolts* cần phải giữ được sức bền tốt để “cân” được khoản kinh phí cao ngất ngưởng.

“Theo thời gian, chúng tôi học được rằng số lượng không nhất thiết tạo ra chất lượng. Thành thật mà nói, tất cả chúng tôi đều phải thừa nhận rằng chúng tôi đã mất tập trung khi sản xuất quá nhiều”, CEO của Disney, Bob Iger, cho biết.

Ông chỉ ra Thunderbolts* là ví dụ đầu tiên và tốt nhất về chiến lược phim mới của Marvel - chú trọng về chất hơn là về lượng.

Thunderbolts* là bộ phim siêu anh hùng thứ 2 trong năm của Disney. Dự án tiếp theo và cuối cùng trong năm là The Fantastic Four: First Steps, phát hành ngày 25/7.

Chờ đợi doanh thu tỷ USD

Vị trí thứ 2 phòng vé Bắc Mỹ trong 3 ngày cuối tuần gọi tên Sinners (Tội đồ). Ở tuần thứ 4 công chiếu, bộ phim kinh dị về ma cà rồng giữ được sức bền đáng kinh ngạc khi mang về 21,1 triệu USD, chỉ giảm 36% so với tuần trước đó.

Hiện tại, doanh thu bán vé của tác phẩm xếp hạng R này là 216 triệu USD tại thị trường nội địa và 68 triệu USD ở nước ngoài. Tổng doanh thu trên toàn cầu là 283 triệu USD. Trong khi đó, kinh phí sản xuất trong khoảng 90-100 triệu USD.

A Minecraft Movie vẫn giữ vị trí số 3 với 8 triệu USD tại phòng vé Bắc Mỹ trong tuần thứ 6 công chiếu trên màn ảnh rộng.

Cho đến nay, tác phẩm chuyển thể từ trò chơi điện tử của Warner Bros. tạo ra doanh thu khổng lồ 409 triệu USD ở Bắc Mỹ và 909 triệu USD trên toàn cầu. Nếu duy trì được đà phát triển trong mùa phim hè, A Minecraft Movie sẽ là bộ phim Hollywood đầu tiên trong năm 2025 đạt doanh thu tỷ USD.

Phim The Accountant 2 của Ben Affleck vẫn giữ nguyên vị trí thứ tư với 6,09 triệu USD ở Bắc Mỹ trong tuần công chiếu thứ 3, chỉ giảm 36% so với cuối tuần trước.

Bộ phim do Amazon MGM sản xuất thu về 50,8 triệu USD ở Bắc Mỹ và 71 triệu USD trên toàn thế giới. Đây là con số ấn tượng đối với phim được xếp hạng R. Tuy nhiên, với kinh phí sản xuất lên tới 80 triệu USD, The Accountant 2 có thể gặp khó khăn trong việc tạo ra lợi nhuận vì hãng phim và chủ rạp chia nhau doanh số bán vé.

Theo Comscore (công ty phân tích và đo lường truyền thông toàn cầu), sau 3 ngày cuối tuần, tổng doanh thu phòng vé Bắc Mỹ tăng 16% so với năm 2024, nhưng vẫn thấp hơn khoảng 32% so với năm 2019.

Tình hình có thể được cải thiện khi mùa phim hè đã đến, thường chiếm 40% doanh thu phòng vé hàng năm. Những tác phẩm sắp ra mắt đều đáng mong đợi, có thể kể đến Final Destination: Bloodlines do Warner Bros. và New Line sản xuất (phát hành ngày 16/5), Lilo & Stitch của Disney (23/5) và Mission: Impossible - The Final Reckoning (21/5) của Paramount...

"Đây là một cuối tuần tương đối yên tĩnh. Nhưng có vẻ tháng 5 sẽ là tháng hoành tráng đối với các rạp chiếu phim", Paul Dergarabedian, chuyên gia phân tích cấp cao của Comscore, nhận định.