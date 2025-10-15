Chuyển đổi số doanh nghiệp: Biến thách thức thành cơ hội với thẻ doanh nghiệp đa năng MB Hi BIZ

TP - Thẻ doanh nghiệp đa năng MB Hi BIZ là chìa khóa cho doanh nghiệp vận hành thông minh, giúp tối ưu hóa dòng tiền, nâng cao hiệu quả quản lý và chuyển mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên số.

Cú hích chính sách thúc đẩy sự chuyển mình của doanh nghiệp

Trong bối cảnh chuyển đổi số, doanh nghiệp cần chủ động thích ứng để duy trì lợi thế cạnh tranh trong thị trường ngày càng khắt khe. Các chính sách tài khóa mới, đặc biệt trong lĩnh vực thuế, đang tạo cú hích để doanh nghiệp tái cấu trúc vận hành và tăng cường hiệu quả tài chính.

Thẻ doanh nghiệp đa năng MB Hi BIZ

Một trong những điểm đáng chú ý là Nghị định 181/2025 của Chính phủ về Luật Thuế giá trị gia tăng (VAT) có hiệu lực từ ngày 1/7/2025. Nghị định thúc đẩy minh bạch hóa giao dịch và quản lý thuế hiệu quả, đồng thời tạo động lực để doanh nghiệp đẩy nhanh quá trình số hóa hệ thống tài chính kế toán và kiểm soát chi tiêu nội bộ. Thay đổi này được kỳ vọng sẽ giúp minh bạch hóa giao dịch, tăng hiệu quả quản lý thuế và góp phần loại bỏ các “vùng xám” trong nền kinh tế.

Đối với doanh nghiệp, chính sách mới này là một cú hích rõ rệt để đẩy nhanh quá trình số hóa hệ thống tài chính kế toán và kiểm soát chi tiêu nội bộ. Khi thanh toán không dùng tiền mặt trở thành điều kiện bắt buộc để được khấu trừ thuế, doanh nghiệp buộc phải thay đổi cách thức vận hành: từ nâng cấp hệ thống kế toán, quản lý chứng từ, cho đến áp dụng công nghệ trong kiểm soát thu - chi.

MB Hi BIZ hoàn tiền tới 30 triệu/năm, đáp ứng đa dạng nhu cầu của doanh nghiệp

Sự thay đổi này không chỉ nhằm tuân thủ quy định, mà còn mở ra cơ hội tái cấu trúc toàn bộ quy trình tài chính. Việc ứng dụng các công cụ tài chính số giúp doanh nghiệp kiểm soát dòng tiền minh bạch hơn, hạn chế rủi ro gian lận thuế, đồng thời tối ưu chi phí vận hành và nâng cao năng lực cạnh tranh dài hạn.

Để đồng hành cùng doanh nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi mạnh mẽ đó, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) đã tiên phong giới thiệu MB Hi BIZ - thẻ doanh nghiệp đa năng đầu tiên trên thị trường, kết hợp đồng thời cả tính năng ghi nợ (debit) và tín dụng (credit) trong một sản phẩm duy nhất.

MB Hi BIZ - Giải pháp đa năng cho quản lý tài chính thời đại số

MB Hi BIZ tích hợp hai tính năng thanh toán bằng nguồn tiền ghi nợ và tín dụng trong cùng một sản phẩm. Doanh nghiệp có thể linh hoạt quản lý dòng tiền, tối ưu chi phí theo từng nhu cầu tài chính cụ thể. Doanh nghiệp có thể dễ dàng tiếp cận hạn mức tín dụng phù hợp tùy theo hồ sơ tài chính và lịch sử giao dịch tại MB.

Ngoài tính năng nổi bật về thanh toán và quản lý chi tiêu, thẻ MB Hi BIZ còn mang đến loạt nhiều ưu đãi thiết thực dành cho hoạt động doanh nghiệp: hoàn tiền 2,5% khi chi tiêu quảng cáo, giảm 15% khi đặt phòng khách sạn toàn cầu qua Agoda, giảm 1 triệu đồng khi đặt vé máy bay qua Trip.com và ưu đãi tại các nhà hàng Michelin cao cấp. Doanh nghiệp cũng được giảm đến 30% khi sử dụng phần mềm kế toán MISA AMIS, Google Workspace, và iStock.

MB Hi BIZ hỗ trợ quản lý chi tiêu hiệu quả cho doanh nghiệp, cho phép cấp đến 200 thẻ cho các phòng ban như Marketing, Kế toán, Vận hành… Doanh nghiệp có thể kiểm soát và giám sát chi tiêu dễ dàng thông qua BIZ MBBank, giúp đơn giản hóa quy trình phê duyệt, giảm thiểu rủi ro và tăng cường tính minh bạch nội bộ.

Một ưu điểm nổi bật khác là khả năng kết nối trực tiếp với hệ sinh thái số BIZ MBBank, hỗ trợ doanh nghiệp quản lý kế toán, hóa đơn, bán hàng và khoản vay trên một nền tảng duy nhất, tiết kiệm thời gian, nhân lực và chi phí vận hành.

MB hiện phục vụ tới 350.000 khách hàng doanh nghiệp và xử lý 8 tỷ giao dịch mỗi năm. Để vận hành hiệu quả ở quy mô này, MB đã số hóa toàn diện dịch vụ tài chính, trở thành một trong những ngân hàng tiên phong trong chuyển đổi số tại Việt Nam. Đặc biệt, dịch vụ tín dụng doanh nghiệp được triển khai hoàn toàn trực tuyến, từ xét duyệt hạn mức, giải ngân đến phát hành - giúp rút ngắn quy trình, tiết kiệm gấp 10 lần thời gian và chi phí so với thủ tục truyền thống.

MB Hi BIZ hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình tài chính, tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả vận hành trong bối cảnh chuyển đổi số.

Tìm hiểu thêm về thẻ doanh nghiệp đa năng MB Hi BIZ tại website MB hoặc gọi hotline 19009045 hoặc đến Chi nhánh/ Phòng giao dịch MB gần nhất để được tư vấn trực tiếp.