Biển Đông sắp đón áp thấp nhiệt đới.

TPO - Vùng áp thấp hình thành trên khu vực Nam Biển Đông có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, nối với rãnh áp thấp hoạt động cùng khu vực, gây mưa rải rác cho các tỉnh Nam Trung Bộ, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong đêm nay và ngày mai (12/2), vùng áp thấp này di chuyển chậm theo hướng tây tây bắc, có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, trở thành xoáy thuận nhiệt đới đầu năm trong năm nay trên Biển Đông.

Dự báo do ảnh hưởng của vùng áp thấp nối với rãnh thấp hoạt động ở Nam Biển Đông nên khu vực Đà Nẵng đến Khánh Hòa từ 12-14/2, trời nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Sau đó, khoảng từ 16-19/2, khu vực này tiếp tục có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nối với rãnh áp thấp, trong đêm 11 và ngày 12/2, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2-4m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết thêm, trong thời gian tới, rãnh áp thấp xích đạo có xu hướng hoạt động mạnh, nâng trục lên phía bắc và có khả năng tác động đến khu vực phía Nam Biển Đông, không ngoại trừ ảnh hưởng đến khu vực đất liền các tỉnh phía nam nước ta. Vì vậy, khu vực Trung Bộ và Nam Bộ có khả năng xuất hiện một số ngày mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Trước đó, từ ngày 7-10/2, do ảnh hưởng của không khí lạnh, một số nơi ở miền Trung có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to như tại Trường Thủy (Quảng Bình) 121mm, Hải Lâm (Quảng Trị) 141mm, Bạch Mã (Huế) 198mm, hồ Mỹ Xuyên (Huế) 158mm, Song Tử Tây (Khánh Hòa) 166mm.

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị, mưa lớn từ ngày 7-9/2 đã làm ngập úng khoảng 3.983,6 ha diện tích lúa mới gieo trồng của tỉnh. Hiện địa phương đang tiến hành các biện pháp khắc phục ngập úng.