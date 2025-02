Đài Loan (Trung Quốc): 78 người đột tử trong một ngày, nghi do không khí lạnh

TPO - Truyền thông Đài Loan (Trung Quốc) đưa tin, không khí lạnh đã được ghi nhận trên khắp đảo Đài Loan vào cuối tuần, một số khu vực giảm xuống dưới 6 độ C. Chỉ trong ngày 8/2 đã có 78 ca đột tử nghi do không khí lạnh.

Cơ quan Khí tượng Đài Loan (Trung Quốc) cho biết, do ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh, từ ngày 9 đến sáng 10/2, nhiệt độ ở Đài Loan (Trung Quốc) ở ngưỡng từ 7 - 10 độ C. Nhiệt độ có thể giảm xuống khoảng 10 độ C ở miền Trung Đài Loan và thấp tới 7 - 8 độ ở miền Bắc. Dự báo, nhiệt độ sẽ tăng lên vào sáng thứ Ba (11/2) sau khi đợt không khí lạnh suy yếu dần.

Theo số liệu thống kê từ cơ quan cứu hỏa tại các quận, huyện, thành phố ở Đài Loan (Trung Quốc), có 78 người đột tử trong ngày 8/2 do đợt giá lạnh khắc nghiệt. Số ca tử vong cao nhất xảy ra ở thành phố Đài Bắc là 11 người, tiếp đến là Bình Đông 10 người, Đài Nam 9 người, Miêu Lật 8 người và Đài Trung 7 người.

Chính quyền địa phương đã kêu gọi người dân giữ ấm và hạn chế ra ngoài trời trong thời tiết giá lạnh. Các bác sĩ cũng khuyên người dân nên thực hiện các biện pháp phòng ngừa bổ sung vào sáng sớm, đặc biệt là khi chuyển từ giường ấm sang khu vực không có lò sưởi. Nhiệt độ cơ thể giảm đột ngột có thể khiến các mạch máu co lại nhanh chóng, làm tăng nguy cơ đau tim.

Quỳnh Như