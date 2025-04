BIDV và cú đúp giải thưởng về tài chính bền vững

Vừa qua, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã được Tạp chí The Asset (HongKong) vinh danh với 02 giải thưởng:“Best Issuer for Sustainable Finance in Vietnam 2025” (Tổ chức phát hành bền vững xuất sắc nhất Việt Nam năm 2025) và “Best Sustainable Bond in Vietnam 2025” (Giao dịch trái phiếu bền vững xuất sắc nhất Việt Nam năm 2025).

Đây là lần thứ hai liên tiếp BIDV nhận giải ở hạng mục về Tài chính bền vững của Tạp chí The Asset. Giải thưởng là sự ghi nhận cho nỗ lực của BIDV trong quá trình thực hiện mục tiêu "hướng tới sự phát triển bền vững" trong chiến lược kinh doanh giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến 2030; đồng thời khẳng định vị thế hàng đầu của BIDV tại Việt Nam về tài chính bền vững. Với đợt phát hành thành công 3.000 tỷ đồng trái phiếu bền vững tuân thủ theo hướng dẫn trái phiếu bền vững của Hiệp hội Thị trường vốn quốc tế (ICMA) vào tháng 8/2024, BIDV tiếp tục giữ vị thế là tổ chức phát hành trái phiếu ESG số 1 thị trường. Nguồn vốn thu được từ đợt phát hành được ngân hàng cam kết sử dụng cho vay các khách hàng/dự án thuộc các ngành/nghề mang lại tác động tích cực cho môi trường và xã hội bao gồm: năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, công trình xanh, các ngành sản xuất và tiêu dùng phát thải carbon thấp, thích ứng với biến đổi khí hậu, nhà ở xã hội, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng… Tiêu chí đánh giá và lựa chọn dự án được quy định cụ thể tại Khung Trái phiếu bền vững của BIDV ban hành ngày 16/08/2024. Trước đó, năm 2023, BIDV cũng là ngân hàng thương mại Việt Nam đầu tiên phát hành thành công 2.500 tỷ đồng trái phiếu xanh. Qua 2 đợt phát hành trái phiếu xanh và trái phiếu bền vững trong 2 năm liên tiếp với tổng giá trị chào bán thành công là 5.500 tỷ đồng (tương đương 220 triệu USD), cùng với thành công của sản phẩm Tiền gửi xanh với hơn 5.000 tỷ đồng số dư, BIDV tái khẳng định mục tiêu trở thành "Ngân hàng Xanh", đóng góp quan trọng vào chiến lược phát triển bền vững quốc gia. Không chỉ tiên phong trong việc triển khai các sản phẩm tài chính sáng tạo, bền vững, BIDV còn giữ vai trò chủ chốt trong việc hình thành và phát triển thị trường trái phiếu trong nước. BIDV hiện là định chế tài chính hàng đầu về phát hành trái phiếu, với tổng quy mô phát hành từ năm 2018 đến nay lên tới gần 137.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tính đến cuối năm 2024, tổng dư nợ tín dụng xanh của BIDV đạt hơn 75.000 tỷ đồng, chiếm 12% tổng dư nợ tín dụng xanh của toàn ngành ngân hàng.