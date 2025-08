BIDV ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng bởi thiên tai tại tỉnh Điện Biên

Ngày 5/8/2025, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ phát động ủng bộ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai trên địa bàn tỉnh, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chung tay cùng địa phương ủng hộ đồng bào bị thiệt hại 2 tỷ đồng.

Chương trình có sự tham dự của lãnh đạo tỉnh Điện Biện: Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Cường; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Mùa A Sơn; Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thành Đô; Chủ tịch HĐND tỉnh Lò Văn Phương; cùng đại diện các sở, ban, ngành; doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh.

BIDV ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai tại Điện Biên số tiền 2 tỷ đồng.

Trước tình hình thiệt hại nặng nề do thiên tai, cơn bão số 3 vừa qua gây ra đối với đồng bào nhân dân tại tỉnh Điện Biên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên đã kịp thời phát động phong trào vận động ủng hộ đồng bào vùng lũ, phát huy truyền thống tương thân tương ái, tinh thần đóng góp sẻ chia vì cộng đồng tốt đẹp của nhân dân ta.

Chương trình đã nhận được nhiều sự ủng hộ thiết thực bằng tiền và hiện vật với tổng số tiền vận động ủng hộ được ngay tại chương trình theo tổng hợp ban đầu là khoảng hơn 10 tỷ đồng.

Phó Giám đốc chi nhánh BIDV Điện Biên đại diện BIDV tham dự chương trình đăng ký ủng hộ số tiền là 2 tỷ đồng với mong muốn sẽ đóng góp thiết thực, kịp thời cùng địa phương chia sẻ khó khăn với đồng bào bị ảnh hưởng do thiên tai.

Thời gian tiếp nhận ủng hộ cho đồng bào tỉnh Điện Biên vẫn tiếp tục từ nay đến ngày 15/9/2025. Tài khoản tiếp nhận: Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên. Số tài khoản 8656898989, mở tại BIDV chi nhánh tỉnh Điện Biên; Nội dung chuyển khoản: Tên tổ chức, cá nhân ủng hộ.

Trước đó, ngày 24/7/2025, BIDV ủng hộ 500 triệu đồng cho đồng bào vùng bị thiên tai tại Nghệ An vượt qua khó khăn do ảnh hưởng bởi trận lũ lịch sử từ cơn bão số 3 theo lời kêu, phát động quyên góp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An.

Với tinh thần tương thân tương ái, BIDV mong muốn đóng góp chia sẻ tấm lòng hướng về đồng bào vùng bị thiên tai, góp phần hỗ trợ cùng chính quyền địa phương và người dân giảm bớt khó khăn, khắc phục thiệt hại và sớm ổn định cuộc sống sau mưa bão.