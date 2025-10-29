Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

BIDV nỗ lực thúc đẩy phát triển nền tài chính đổi mới và bền vững

P.V

Trong 2 ngày 23-24/10/2025 tại Bắc Kinh đã diễn ra Hội thảo quốc tế với chủ đề “Driving Change: Lessons from Breakthroughs in Innovative and Sustainable Finance in the People’s Republic of China” (Thúc đẩy chuyển đổi: Bài học từ các đột phá trong tài chính đổi mới và bền vững tại Trung Quốc) với sự tham gia của đại diện các cơ quan quản lý Nhà nước, tổ chức tài chính và chuyên gia đến từ các quốc gia khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

anh-1-1.jpg
Đại diện BIDV - bà Nguyễn Thị Kim Phượng (ngoài cùng bên phải) - cùng diễn giả các nước tham dự Hội thảo

Hội thảo do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) phối hợp với Bộ Tài chính Đại Công quốc Luxembourg tổ chức, nằm trong khuôn khổ Chương trình hỗ trợ kỹ thuật “TA 6687-PRC: Supporting Sustainable Finance and Regional Cooperation” do ADB chủ trì. Chương trình nhằm thúc đẩy trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ mô hình và tăng cường hợp tác khu vực trong lĩnh vực tài chính đổi mới, xanh và bền vững. Các phiên thảo luận tại Hội thảo tập trung vào một số chủ đề trọng tâm như: Phát triển thị trường trái phiếu xanh và tín chỉ carbon; hoàn thiện khung phân loại xanh và tiêu chuẩn ESG; ứng dụng tài chính số và quản trị rủi ro thiên tai; tăng cường vai trò của khu vực tư nhân trong huy động vốn cho các dự án bền vững.

Chia sẻ thông tin tại Hội thảo, đại diện BIDV - bà Nguyễn Thị Kim Phượng - cho biết: “Nhận thức rõ vai trò của tăng trưởng xanh trong phát triển bền vững, ngay từ khi xây dựng Chiến lược kinh doanh giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến 2030, BIDV đã xác định “kiến tạo giá trị bền vững” là kim chỉ nam xuyên suốt trong mọi hoạt động. Thấu hiểu khó khăn của doanh nghiệp khi tiếp cận nguồn vốn xanh, BIDV tiên phong triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ thiết thực, đồng hành cùng doanh nghiệp trong chuyển đổi xanh. Ngân hàng chủ động phát triển các chương trình tín dụng ưu đãi dành cho dự án năng lượng tái tạo, tiết kiệm năng lượng và tăng trưởng xanh. Đồng thời, với uy tín và năng lực tài chính vững vàng, BIDV mở rộng hợp tác với các tổ chức quốc tế để tài trợ các dự án xanh, dự án phát triển bền vững, tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trên hành trình hiện thực hóa tầm nhìn “Ngân hàng Lớn - Mạnh - Xanh”.

anh-2-1.jpg
Bà Nguyễn Thị Kim Phượng chia sẻ về hành trình chuyển đổi xanh của BIDV tại Hội thảo

Các ý kiến phát biểu của đại biểu dự Hội thảo cũng tập trung nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng hệ sinh thái tài chính đổi mới, minh bạch và bền vững; đồng thời thể hiện cam kết tiếp tục hợp tác khu vực để huy động nguồn vốn tư nhân cho các dự án ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển dịch năng lượng và phát triển xanh.

P.V
#BIDV

