Kinh tế

Google News

BIDV hợp tác với doanh nghiệp Sao Vàng đất Việt cùng tạo sức mạnh phát triển bền vững

P.V

Ngày 30/10/2025 tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Câu lạc bộ Sao Vàng đất Việt ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2025 - 2028, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa hai tổ chức và góp phần tạo động lực giúp doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh.

Câu lạc bộ Sao Vàng đất Việt được thành lập với mục tiêu xây dựng một sân chơi chung, kết nối các doanh nghiệp từng đạt Giải thưởng Sao Vàng đất Việt qua các năm. Đây là tổ chức quy tụ sức mạnh đoàn kết của cộng đồng doanh nghiệp Việt thuộc nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau, với hàng nghìn thương hiệu và sản phẩm uy tín, chất lượng.

image001-3355.jpg
Ông Nguyễn Phúc Long, Chủ tịch Câu lạc bộ Sao Vàng đất Việt và ông Đoàn Việt Nam, Phó Tổng giám đốc BIDV, đại diện hai đơn vị ký kết thỏa thuận hợp tác.

Câu lạc bộ hướng tới mục tiêu xây dựng cộng đồng doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam, thúc đẩy liên kết sâu rộng, hợp tác hiệu quả, góp phần nâng tầm và khẳng định vị thế của doanh nghiệp Việt trên thị trường trong nước và quốc tế. Ban Chấp hành Câu lạc bộ hiện gồm 115 doanh nghiệp tiêu biểu trong nhiều lĩnh vực kinh tế. Là một trong những đơn vị nhiều lần được trao tặng Giải thưởng Sao Vàng đất Việt, BIDV tự hào là thành viên tích cực, có nhiều đóng góp thiết thực cho sự phát triển chung của Câu lạc bộ.

Với thỏa thuận hợp tác được ký kết lần này, BIDV sẽ đồng hành cùng Câu lạc bộ trong kết nối các doanh nghiệp hội viên với hệ sinh thái tài chính - ngân hàng hiện đại, cung cấp các giải pháp tài chính toàn diện, linh hoạt, giúp tối ưu dòng vốn và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Bên cạnh đó, BIDV triển khai nhiều chương trình ưu đãi chuyên biệt dành cho doanh nghiệp hội viên, tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng doanh nghiệp Sao Vàng đất Việt phát triển mạnh mẽ, bứt phá trong giai đoạn mới. Hai bên cũng sẽ đẩy mạnh phối hợp trong truyền thông, quảng bá hình ảnh, giới thiệu hoạt động, sản phẩm và dịch vụ của nhau, qua đó lan tỏa giá trị thương hiệu và tinh thần doanh nhân Việt.

image003-4879.jpg
Các đại biểu tham dự Lễ ký kết chụp ảnh lưu niệm

Phát biểu tại Lễ ký kết, ông Lê Ngọc Lâm - Tổng Giám đốc BIDV - nhấn mạnh: Với sự đồng hành của BIDV và tinh thần tiên phong của doanh nghiệp Sao Vàng đất Việt, chương trình hợp tác sẽ mở ra không gian kết nối mới - nơi nguồn lực tài chính, tri thức quản trị và khát vọng doanh nhân Việt Nam cùng hội tụ, tạo nên sức mạnh cộng hưởng thúc đẩy nền kinh tế đất nước phát triển mạnh mẽ, bền vững.

BIDV cam kết luôn là người bạn đồng hành tin cậy, cung cấp các giải pháp tài chính toàn diện, linh hoạt và chuyên biệt, đồng thời sát cánh cùng doanh nghiệp trên hành trình đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Phúc Long - Chủ tịch Câu lạc bộ Sao Vàng đất Việt - bày tỏ sự cảm ơn BIDV vì sự đồng hành và hợp tác tích cực trong nhiều năm qua với các doanh nghiệp hội viên Câu lạc bộ; đồng thời tin tưởng rằng, mối quan hệ hợp tác giữa hai bên trong giai đoạn mới sẽ trở nên bền chặt, hiệu quả và góp phần thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp Sao Vàng đất Việt phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Thỏa thuận hợp tác giữa BIDV và Câu lạc bộ Sao Vàng đất Việt cũng thể hiện quyết tâm đồng hành của hai bên trong hành trình nâng tầm thương hiệu Việt, thúc đẩy phát triển bền vững cộng đồng doanh nghiệp và góp phần tích cực vào sự thịnh vượng chung của nền kinh tế - xã hội đất nước.

P.V
#BIDV

