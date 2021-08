Bí thư TPHCM Nguyễn Văn Nên: Không thể thực hiện Chỉ thị 16 mãi được…

TPO - Sáng 31/8, ông Nguyễn Văn Định – Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Nghệ An cho biết, trong 12 giờ qua (Từ 18h00 ngày 30/8 đến 06h00 ngày 31/8), Nghệ An ghi nhận 3 ca dương tính mới với SARS-CoV-2.

TPO - Những “chuyến xe nghĩa tình” vận chuyển lương thực, thực phẩm thiết yếu từ các tỉnh thành Đồng bằng sông Cửu Long đã liên tiếp hướng về TPHCM để hỗ trợ người dân đang gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19.

TP - Việc Cơ quan an toàn thực phẩm của Liên minh châu Âu (EU) thu hồi sản phẩm mì ăn Hảo Hảo, miến Good của Công ty cổ phần ACECOOK Việt Nam và sau đó là sản phẩm mì khô vị bò gà của Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Hương do phát hiện có chứa thuốc bảo vệ thực vật Ethylene Oxide, có khả năng gây ung thư, khiến không ít người tiêu dùng trong nước giật mình. Trước đó, Bộ Y tế Malta cũng thông báo cấm tiêu thụ mì tôm chua cay Hảo Hảo cũng vì lý do tương tự.