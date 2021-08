Nguyên nhân F0 tại TPHCM tăng đột biến trong 7 ngày đầu ‘ai ở đâu thì ở đó’

TPO - Từ ngày 23/8, TPHCM đã triển khai kế hoạch cho người dân tự lấy mẫu xét nghiệm tại nhà và triển khai xét nghiệm diện rộng trên toàn địa bàn, trong đó tập trung tại các khu vực có nguy cơ cao và rất cao nhằm nhanh chóng truy tìm các F0 trong cộng đồng.

Chiều 30/8, Thành ủy TPHCM đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Ban Thường vụ Thành ủy mở rộng. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức đã báo cáo sơ kết 7 ngày đầu thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 22/8 của UBND TPHCM về tăng cường giãn cách xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TPHCM.

Theo Phó Chủ tịch Dương Anh Đức, việc kiểm soát nghiêm ngặt giãn cách xã hội với nguyên tắc “ai ở đâu thì ở đó” đã có chuyển biến rõ rệt. So với trước thời điểm 22/8, số lượng phương tiện lưu thông trong 7 ngày qua giảm còn 44,41% và lượt người lưu thông trên đường giảm còn 38,97%.

Việc kiểm soát quy định về giãn cách tại các khu dân cư cũng được siết chặt hơn. Người dân cơ bản đã chấp hành theo yêu cầu của TP. Tuy nhiên, ông Đức thừa nhận vẫn còn một số ít người dân ra đường không có lý do chính đáng.

Phó Chủ tịch Dương Anh Đức cũng dành khá nhiều thời gian để lý giải nguyên nhân trong 7 ngày vừa qua, số ca nhiễm mới tại TPHCM tăng cao. Theo đó, từ ngày 23/8, TPHCM đã triển khai kế hoạch cho người dân tự lấy mẫu xét nghiệm tại nhà và triển khai xét nghiệm diện rộng trên toàn địa bàn.

Việc xét nghiệm được thực hiện tập trung tại các khu vực có nguy cơ cao và rất cao với mục tiêu nhanh chóng tìm được các ca F0 còn trong cộng đồng. Vì vậy, số ca nhiễm mới phát hiện mỗi ngày tăng cao hơn trước với số lượng bình quân mỗi ngày khoảng 4.800 ca F0.

Về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19, ông Dương Anh Đức cho biết tính từ đầu chiến dịch tiêm chủng đến nay, TPHCM đã tiêm hơn 6,1 triệu mũi vắc xin, trong đó có gần 5,8 triệu người tiêm mũi 1 và hơn 332.000 người tiêm mũi 2, tiến độ tiêm đã đạt 87,3% so kế hoạch.

Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, Trung tâm An sinh TPHCM đã hỗ trợ hơn 1 triệu túi an sinh cho người dân trong tổng số 2 triệu túi an sinh theo kế hoạch. Ngoài ra, các quận, huyện và TP Thủ Đức đã tự chăm lo cho các hộ khó khăn là 191.152 túi.

Chương trình SOS của Trung tâm An sinh TPHCM đã hỗ trợ hơn 6.400 phần quà và hơn 5.800 lốc sữa cho các trường hợp cứu trợ khẩn cấp.

“Nhìn chung, việc chăm lo an sinh xã hội cho người dân được các ngành, các cấp nỗ lực thực hiện với phương châm không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc. Tuy nhiên, TP vẫn chưa đáp ứng đủ và kịp thời nhu cầu của người dân. Do đó có lúc có nơi vẫn còn tình trạng người dân bức xúc vì chưa được hỗ trợ kịp thời hoặc hỗ trợ không đồng đều”, ông Đức nói và cam kết đang tăng cường các lực lượng chức năng kiểm tra giám sát việc thực hiện công tác chăm lo an sinh xã hội cho người dân.

Theo Chủ tịch UBND huyện Củ Chi Phạm Thị Thanh Hiền, qua 7 ngày thực hiện Chỉ thị 11, huyện Củ Chi đã tập trung cho công tác tiêm vắc xin, tăng tỷ lệ người dân được tiêm chủng từ 67,6% lên 92,67%.

Về công tác xét nghiệm, trong “5 ngày thần tốc”, các vùng đỏ, cam, vàng trên địa bàn huyện Củ Chi đã thực hiện và đạt 3 vòng xét nghiệm. Các vùng xanh đã bắt đầu quay lại xét nghiệm vòng 2 để bóc tách các F0 ra khỏi cộng đồng.

“Đối với việc đi chợ hộ, huyện Củ Chi có nhiều hộ gia đình chăn nuôi, trồng trọt. Huyện đã linh động giải cứu sản phẩm nông nghiệp cho nông dân, lấy sản phẩm của nông dân đưa đến tay người tiêu dùng. Việc này vừa giải quyết được vấn đề đi chợ hộ cho người dân, vừa giải cứu được sản phẩm của các hộ nông dân”, bà Hiền cho hay.

Tại hội nghị, Phó trưởng Ban dân vận Trung ương Nguyễn Phước Lộc lưu ý TPHCM cần cố gắng có thông tin đầy đủ, để người dân biết, chia sẻ, đồng thuận với chủ trương chính sách, tránh trường hợp có nhiều cách hiểu khác nhau, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân.

Đối với công tác điều trị, ông Nguyễn Phước Lộc đề nghị các đơn vị sớm chuyển các túi thuốc đã vận động được đến từng hộ dân một cách kịp thời. Bên cạnh đó, TPHCM cần xây dựng lực lượng phản ứng nhanh giúp nhân viên y tế, cơ sở y tế kịp thời có nguồn oxy phục vụ công tác điều trị cho các F0…