Bị phạt 7,5 triệu đồng vì phát trực tiếp nội dung vu khống, xúc phạm công an

TPO - Một phụ nữ ở Cần Thơ bị phạt 7,5 triệu đồng vì sử dụng tài khoản facebook phát trực tiếp nhiều nội dung vu khống, xúc phạm uy tín của lực lượng công an.

Ngày 31/8, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP. Cần Thơ cho biết, vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với bà L.T.B. (47 tuổi, ngụ phường An Thới, quận Bình Thuỷ) về hành vi đăng tải bài viết có nội dung xuyên tạc, sai sự thật trên mạng xã hội.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện một đối tượng sử dụng tài khoản facebook phát trực tiếp (livestream), trong đó có nhiều nội dung vu khống, xúc phạm uy tín của lực lượng Công an xã Giai Xuân, huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ.

Tiến hành xác minh, lực lượng chức năng xác định chủ tài khoản nêu trên là bà L.T.B., nên đã tiến hành triệu tập, đấu tranh.

Tại cơ quan công an, bà B. thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Theo đó, B. bức xúc việc cá nhân nên sử dụng tài khoản facebook phát trực tiếp để bày tỏ quan điểm cho bạn bè trên facebook biết.

Bà B. đã nhận thức được hành vi trên là vi phạm pháp luật, xin tự nguyện xóa bài vi phạm, cam kết không tái phạm và chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.