Bí mật của cô gái 18 tuổi có 'chiếc bụng không đáy', ăn một lúc 4kg thức ăn

Ăn khỏe từ nhỏ

Bé Mai có tên đầy đủ là Nguyễn Thị Ngọc Mai (SN 2005, tỉnh Vĩnh Long), đang học năm nhất ngành Dược, Đại học Trà Vinh.

Gần đây, cái tên Bé Mai khá phổ biến trên mạng xã hội với khả năng “ăn khỏe”. Nhiều video Mai tham gia thử thách “ăn thùng, uống vại” tại các nhà hàng, quán ăn… thu hút hàng triệu lượt xem.

Mai cho biết, cô tham gia thử thách “ăn thùng, uống vại” chỉ khoảng vài tháng trở lại đây. Thử thách đầu tiên Mai tham gia là ăn mì cay ở Cần Thơ. Lúc này, Mai chưa nổi tiếng.

Sau đó, Mai đi từ Vĩnh Long lên TP.HCM để “chinh chiến” các thử thách khác. Mai nói: “Tôi muốn trải nghiệm và khám phá giới hạn bản thân. Thử thách đầu tiên ở TP.HCM là ăn 1 tô bún sứa của chị Mến”.

Tại đây, Mai chiến thắng thử thách của chị Mến và giành được 1,3 triệu đồng. Hôm sau, Mai đến quán bán các món bò nhận thử thách ăn hết các phần chỉ trong vòng 15 phút. Cô chiến thắng và nhận thưởng 10 triệu đồng.

Món tiền thưởng lớn nhất mà Mai nhận được là 30 triệu đồng sau khi ăn hết 2 tô bún sứa nặng hơn 4kg và 3 chai nước ngọt.

Tất cả phần thi của Mai đều được chủ quán quay lại, đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội. Sau thử thách ăn 2 tô bún sứa, Mai được nhiều người biết đến, trở thành cái tên gây bất ngờ trong giới “ăn thùng, uống vại”.

Mai nói, cô biết đến các thử thách ăn uống qua mạng xã hội. Thấy mình cũng có khả năng ăn nhiều, Mai đến thử sức để kiếm tiền.

Từ nhỏ, Mai có thể ăn hết 2 tô cơm, sau đó còn ăn vặt. Thân hình của Mai vốn mập mạp, có thời điểm nặng đến 100kg. Cha mẹ của Mai lo lắng, khuyên con ăn uống lành mạnh và giảm cân.

Tuy nhiên, đến năm 2021, Mai mới quyết tâm giảm cân. Cô tập luyện các bài tập giảm cân, ăn nhiều rau, hạn chế ăn vặt… Sau thời gian kiên trì, Mai giảm được hơn 20kg.

Từ lúc tham gia thử thách “ăn thùng, uống vại”, Mai vẫn duy trì được cân nặng, cân bằng ăn uống, tập luyện để không bị tăng cân.

Nhịn đói cả ngày để tham gia thử thách

Đa phần thử thách ăn uống diễn ra vào buổi tối. Thế nên, Mai chọn cách nhịn hoặc chỉ ăn 1 củ khoai, hạt granola vào buổi sáng và trưa. Cô để bụng trống để tối ăn được nhiều hơn.

Mai có thể ăn hết 100% nếu lượng thức ăn rơi vào khoảng 3,3 – 3,8kg. Vì vậy, cô dựa vào khối lượng thức ăn để chọn thử thách tham gia.

Thu nhập từ việc tham gia thử thách “ăn thùng, uống vại” của Mai tùy vào tiền thưởng, có nơi thưởng hàng chục triệu nhưng có khi chỉ 1 – 2 triệu đồng. Mỗi tháng, Mai tham gia khoảng 5 – 6 thử thách.

Ngoài ra, từ khi nổi tiếng, Mai còn được mời đến tham gia thử thách để giới thiệu các nhà hàng, quán ăn. Tiền công quảng cáo lớn hơn nhiều so với tiền thưởng.

Mai cho biết: “Từ lúc tham gia thử thách, tôi có thể tự lo cho mình và giúp đỡ cha mẹ. Gia đình tôi không khó khăn, có cha làm ruộng, mẹ bán tạp hóa. Thế nhưng, tôi và chị gái cùng học đại học, cho nên số tiền đóng học phí thật sự rất lớn”.

Dù sức ăn khỏe nhưng Mai vẫn gặp sự cố trong khi tham gia thử thách ăn uống. Mới đây, trong thử thách ăn 20 cái bánh xèo, Mai bị thất bại.

“Hôm trước tham gia thử thách này, tôi bị sốt, phải nhập viện điều trị. Sau khi xuất viện, tôi lên TP.HCM do đã hẹn trước với chủ quán.

Tôi vẫn để bụng rỗng như mọi lần. Tuy nhiên, sức khỏe còn yếu và bánh xèo nhiều dầu mỡ khiến tôi bị đau dạ dày.

Bình thường, nếu đau dạ dày, tôi có thể cầm cự nhưng hôm đó, tôi thực sự quá mệt”, Mai kể lại.

Tuy nhiên, video về phần Mai tham gia thử thách với gương mặt tái xanh, khó chịu do đau bụng được đăng tải lên mạng xã hội. Người xem không hiểu nguyên nhân phía sau, cho rằng Mai thua, sợ mất tiền nên mặt mày nhăn nhó. Sự công kích của cộng đồng mạng khiến cô gái 18 tuổi rất buồn và căng thẳng.

Mai rút kinh nghiệm: “Việc ăn thử thách không nên tham gia thường xuyên, cần có tần suất hợp lý. Đồng thời, tôi cố gắng cân bằng ăn uống, tập luyện để không ảnh hưởng đến sức khỏe. Hiện tại, tôi may mắn được nhiều người yêu thương và có thể tự lập tài chính ở tuổi 18”.

Đừng bất chấp sức khỏe để kiếm tiền

Hiện nay, trào lưu YouTuber, TikToker tham gia thử thách “ăn thùng, uống vại” ở các quán ăn, nhà hàng… có xu hướng tăng. Người tham gia thử thách sẽ nhận được tiền thưởng nếu ăn hết sạch những phần ăn khổng lồ.Thiết nghĩ, việc quảng cáo quán ăn, nhà hàng bằng cách này tạo ra những hệ lụy đáng tiếc về mặt sức khỏe. Sinh lý của người trưởng thành bình thường là một ngày ăn 3 bữa chính. Mức năng lượng của 3 bữa này là gần ngang nhau. Việc các YouTuber, TikToker ăn cố trong 1 bữa để làm video sau đó lại ráng nhịn ăn bữa sau để tránh tăng cân là điều không nên vì cơ thể vừa phải phản ứng ở cả 2 cực là no và đói. Nếu tình trạng này tiếp diễn lâu ngày rất dễ dẫn đến các rối loạn chuyển hóa, khả năng điều hòa của cơ thể. Chưa kể, việc ăn nhiều, nhanh dễ gặp vấn đề cơ học như bị sặc, nghẹn…Cách ăn uống mất cân bằng trong 1, 2 lần thì có thể không sao. Thế nhưng, hành động này cứ lặp đi lặp lại sẽ trở thành thói quen ăn uống lệch lạc. Đứng ở góc độ dinh dưỡng, chúng tôi rất sợ những gì thuộc về thói quen. Bởi, một khi trở thành thói quen, điều chỉnh lại rất khó. Thói quen ăn uống lệch lạc gây ra những bệnh lý nguy hiểm như: béo phì, đái tháo đường, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu…Thực tế, một số “thánh ăn” mắc bệnh và tử vong do ăn uống sai cách. Trong số đó, người trẻ chiếm phần lớn. Các bạn trẻ rất chủ quan, bất chấp sức khỏe mà “ăn thùng, uống vại” để câu view, kiếm tiền…Ths.Bs Nguyễn Phương Anh (Giảng viên bộ môn Dinh dưỡng, Trường ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch, quyền Điều hành khoa Dinh dưỡng tiết chế, bệnh viện An Bình)