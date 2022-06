Bị lập biên bản vì báo cáo không trung thực, Chủ tịch huyện Long Hồ nói gì?

TPO - "Cây cô đơn" ở Hồ Tây, một trong những hình ảnh lãng mạn nổi tiếng ở Hà Nội, vừa bị đổ rạp nghi do có người chặt hạ.

TPO - Nhiều hoạt động an sinh xã hội của cụm Đoàn Bắc Trung Bộ gồm 6 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế do Trung ương Đoàn chủ trì đã có nhiều hoạt động thiết thực, bổ ích, hiệu quả tại đảo xanh, đảo thanh niên Cồn Cỏ ở tỉnh Quảng Trị.