Bi kịch cuộc đời của minh tinh Thẩm Thuý Hằng

TPO - Vụ cháy quán karaoke An Phú, phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương vào tối 6/9 đã làm 32 người tử vong và 17 người bị thương. Hiện còn 2 trường hợp nặng đang điều trị, nhiều trường hợp nhẹ đã xuất viện.