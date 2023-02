Bị công an tập kích, hàng chục con bạc tán loạn thoát thân

TPO - Hàng chục Cảnh sát hình sự, Cơ động thuộc Công an tỉnh Đắk Lắk bất ngờ đột kích vào khu rẫy vắng ở huyện Krông Bông, bắt quả tang các đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa.

Ngày 6/2, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa triệt xoá thành công một sới bạc quy mô lớn trên địa bàn.

Theo đó, vào khoảng 16h30 ngày 3/2, Phòng CSHS phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động huy động trên 40 cán bộ, chiến sỹ ập vào một lán trại trong khu rẫy vắng ở thôn 6, xã Khuê Ngọc Điền, huyện Krông Bông.

Tại đây, lực lượng công an bắt quả tang nhóm đối tượng đang sát phạt nhau dưới hình thức đánh xóc đĩa ăn tiền. Phát hiện công an, các đối tượng lợi dụng đồi rừng, rẫy vắng bỏ chạy thoát thân. Công an đã truy đuổi, bắt được 13 đối tượng cả nam và nữ.

Tại hiện trường, công an thu giữ gần 100 triệu đồng tiền mặt, 15 chiếc điện thoại di động cùng một số vật chứng phục vụ cho việc đánh bạc. Ngay sau đó, 13 đối tượng đã được đưa về trụ sở để làm việc.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, 13 đối tượng trên trú tại huyện Krông Bông và huyện Krông Pắc. Cầm đầu sòng bạc là Nguyễn Văn Tùng (SN 1982, trú thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông).

Sòng bạc do Tùng cầm đầu đã hoạt động được khoảng một tháng nay. Hằng ngày, sau khi chọn được địa điểm đồi rừng hẻo lánh dựng chòi, Tùng sẽ thuê người chở con bạc đến sòng và quản lý thu tiền xâu. Sòng bạc hoạt động rất chuyên nghiệp, có phục vụ ăn uống tại chỗ và cho con bạc vay tiền khi cần.

Hiện, Phòng CSHS công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định tạm giữ hình sự 11 đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Đồng thời, tiếp tục điều tra mở rộng, truy bắt những đối tượng liên quan.