Beiersdorf Việt Nam – 'Most Caring Companies 2025': Quan tâm là nền tảng của mọi thành công!

Beiersdorf Việt Nam vinh dự được HR Asia Awards 2025 ghi nhận với hạng mục “Most Caring Companies”. Đây là minh chứng ghi nhận cho triết lý bền vững của Beiersdorf: “Care Changes Everything”.

Với Beiersdorf, “quan tâm” không chỉ dừng lại ở những sản phẩm chăm sóc da, mà còn hiện hữu trong từng hoạt động, từng quyết định và từng khoảnh khắc đồng hành cùng nhân viên, cộng đồng, xã hội và thế hệ tương lai.

Care for Employee Development – Trao quyền để phát triển và bứt phá

Tại Beiersdorf Việt Nam, “quan tâm” là hành trình được hiện thực hóa bằng hành động, thông qua nhiều chương trình đầu tư dài hạn cho sự phát triển của mỗi nhân viên. Một trong những hoạt động tiêu biểu là “Careers Month” – chuỗi hoạt động giúp mỗi nhân viên có cơ hội để chia sẻ, lắng nghe, suy ngẫm và truyền cảm hứng cho nhau. Trong không gian cởi mở ấy, các thành viên được lắng nghe chia sẻ chân thật từ các anh/chị lãnh đạo tại Beiersdorf: từ hành trình trở thành người dẫn dắt, cách cân bằng giữa công việc và cuộc sống, cho đến những bài học đắt giá, cùng những mục tiêu chưa từng được tiết lộ.

Song song đó, Development & Potential Process đóng vai trò “xương sống” trong chiến lược phát triển nhân tài tại Beiersdorf. Thông qua quá trình này, nhân viên và cấp quản lý cùng trao đổi về hiệu suất, tiềm năng và định hướng phát triển phù hợp. Mục tiêu nhằm nâng cao hiệu quả công việc trước mắt, đồng thời giúp mỗi người chủ động thiết kế lộ trình sự nghiệp lâu dài – nơi năng lực được ghi nhận và tiềm năng được nuôi dưỡng.

Care for DE&I – Xây dựng môi trường hòa nhập, nơi mọi tiếng nói đều được lắng nghe

Chương trình Global DE&I Essentials Journey dành cho đội ngũ People Leaders nhằm trang bị kiến thức về đa dạng, công bằng và hòa nhập, cung cấp những phương pháp thực tiễn, giúp đội ngũ nhận diện thành kiến vô thức, thiết kế quy trình tuyển dụng công bằng hơn, cũng như rèn luyện năng lực Inclusive Leadership – những leaders biết cách lắng nghe, tôn trọng sự khác biệt và kiến tạo một môi trường nơi mọi cá nhân đều được công nhận với giá trị riêng.

Bên cạnh đó, khảo sát TeamPulse hằng năm trở thành kênh đối thoại mở giúp công ty thấu hiểu cảm nhận của nhân viên, từ đó cải thiện chính sách và đảm bảo mọi người đều được tôn trọng, lắng nghe và phát triển.

Care for Society – Lan tỏa sự quan tâm tới cộng đồng và xã hội

Tiếp nối hành trình DE&I, Beiersdorf Việt Nam tin rằng quan tâm cũng đồng nghĩa với việc mở rộng cánh cửa để mọi người đều có cơ hội hòa nhập và phát triển. Công ty đang tiến hành cải tạo văn phòng để trở nên thân thiện, và tiếp cận hơn với người khuyết tật và sẽ chính thức triển khai kế hoạch tuyển dụng người khuyết tật trong năm tới, khẳng định cam kết lâu dài: không ai bị bỏ lại phía sau.

Tinh thần ấy còn được lan tỏa qua hoạt động thường niên Care Beyond Skin Day. Năm nay, với chủ đề “Disability Inclusion – Mở lòng sẻ chia, mở lối hòa nhập”, tập thể Beiersdorf sẽ cùng trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe và đồng hành cùng cộng đồng để cùng nhau lan tỏa thông điệp sẻ chia và thấu hiểu.

Care for Future Talent — Sự quan tâm dành cho thế hệ tiếp nối

Với Beiersdorf, sự quan tâm đến thế hệ trẻ không chỉ dừng ở việc “trao một cơ hội”, mà là nuôi dưỡng một hành trình dài hạn. Thông qua chiến lược Talents for Tomorrow, các chương trình Management Trainee và Winnership mang đến trải nghiệm luân chuyển công việc, sự đồng hành sát sao của các mentors, cơ hội dẫn dắt dự án thực tế cùng những phản hồi mang tính phát triển. Đây chính là nền tảng giúp tài năng trẻ rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, trau dồi phẩm chất lãnh đạo và xây dựng sự nghiệp bền vững.

Bên cạnh đó, Beiersdorf Việt Nam còn tích cực tham gia Campus Engagement tại các trường đại học để chia sẻ hành trình phát triển trong môi trường toàn cầu và những kỹ năng thiết yếu giúp sinh viên sẵn sàng bước vào sự nghiệp tương lai.

Chặng đường tiếp nối từ những giá trị quan tâm

Những thành tựu được ghi nhận từ giải thưởng “Most Caring Companies” phản ánh nỗ lực xây dựng một văn hóa quan tâm, và khẳng định cam kết lâu dài của Beiersdorf trong việc đầu tư cho con người.

“Với mình, hành trình làm việc tại Beiersdorf đến nay thật sự được định hình bởi niềm tin, và sự quan tâm. Mình thật sự cảm nhận được sự trao quyền khi biết rằng niềm tin là nền tảng trong cách mà từng thành viên hợp tác; và sự quan tâm được thể hiện trong từng hoạt động. Những giá trị này không chỉ là lời nói — mà là điều được khắc sâu trong cách mỗi thành viên tại Beiersdorf Việt Nam làm việc, phối hợp và cùng nhau phát triển mỗi ngày”, chị Võ Trần Khánh Linh – Demand Planning Manager tại Beiersdorf Việt Nam chia sẻ.

Hướng đến tương lai, công ty sẽ tiếp tục lan tỏa giá trị ấy thông qua việc xây dựng môi trường làm việc ngày càng đa dạng, công bằng và hòa nhập, nơi mỗi cá nhân đều được lắng nghe, phát huy năng lực và đồng hành cùng tổ chức trên hành trình trở thành công ty chăm sóc da số một thế giới.