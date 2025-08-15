Bắt quả tang đối tượng vận chuyển động vật nguy cấp nhóm IB

TPO - Cơ quan CSĐT - Công an Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử lý đối tượng Trần Quốc Tuấn (21 tuổi) về hành vi vận chuyển cá thể cu li với mục đích bán kiếm lời. Đây là động vật nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ, thuộc nhóm IB.

Ngày 15/8, Công an TP Hải Phòng thông tin, Cơ quan CSĐT – Công an thành phố đang hoàn thiện hồ sơ để khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”, theo khoản 1, Điều 244 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, trưa 6/8, Công an xã Kẻ Sặt (TP Hải Phòng) tuần tra, kiểm soát tại khu đô thị Toàn Gia 2, phát hiện Trần Quốc Tuấn (SN 2004, ở phường Nam Đồng, Hải Phòng) có biểu hiện nghi vấn.

Lực lượng chức năng đã tổ chức kiểm tra, bắt quả tang Trần Quốc Tuấn mang theo một cá thể Cu-li nhỏ (Xanthonycticebus pygmaeus /Nycticebus pygmaeus) đã chết, trọng lượng 400g, với mục đích bán trái phép để kiếm lời.

Trần Quốc Tuấn tại cơ quan công an.

Theo Công an Hải Phòng, Cu-li là loài động vật nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ, thuộc nhóm IB, danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm trong danh mục loài nguy cấp, quý hiếm.

Ngay sau đó, Công an xã Kẻ Sặt đã lập biên bản, thu giữ tang vật và bàn giao cho Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định.