Bắt nhóm đối tượng cho dân nghèo vay lãi 480%/năm

TPO - TIN NÓNG ngày 28/9: Bắt đối tượng truy nã người Hàn Quốc tại một homestay ven biển Đà Nẵng; Khởi tố điều tra vụ 2 học sinh cá biệt đỗ trường công an; Tin mới vụ bé gái tử vong sau khi bị bố đánh;...

TPO - Công an tỉnh Hà Nam vừa bắt giữ một nhóm đối tượng có hành vi cá độ và tổ chức cá độ bóng đá với số tiền hơn 35 tỷ đồng.

TPO - Liên quan đến vụ bé gái 6 tuổi tử vong bất thường vừa qua, Cơ quan CSĐT - Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã khởi tố bị can Lê Thành Công (SN 1978, trú tại phường Xuân Đỉnh) về tội "Cố ý gây thương tích".

TPO - Ngoài việc dùng gạch tấn công 2 nữ cán bộ tổ công tác phòng chống dịch COVID-19, Y Tin còn làm một cán bộ công an xã bị thương.

TPO - Ngày 28/9, Công an TP Đà Nẵng cho biết: vừa bàn giao 2 bị can người Hàn Quốc bị truy nã quốc tế cho Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an.