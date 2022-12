Bắt nhóm côn đồ đập phá quán nhậu ở TPHCM, thu súng quân dụng và ma túy

TPO - Công an quận 7 (TPHCM) đã bắt được 8 đối tượng trong băng nhóm đập phá quán nhậu ở phường Tân Quy. Các đối tượng cầm đầu nhóm này còn có hành vi tàng trữ súng quân dụng và chất ma túy.

Ngày 3/12, Cơ quan CSĐT Công an quận 7 (TPHCM) đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ nhóm côn đồ đập phá quán nhậu trên đường 79, phường Tân Quy vào chiều tối ngày 28/11.

Liên quan đến vụ việc này, Công an quận 7 đã bắt giữ được 8 đối tượng có liên quan. Theo cơ quan điều tra, nhóm đối tượng này do Vũ Đức Hoàng (47 tuổi, ngụ quận 7) và Lê Văn Tuấn (34 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre) cầm đầu, chuyên thực hiện đòi nợ thuê.

Trước đó, khoảng 18h ngày 28/11, nhóm đối tượng này cầm theo hung khí xông vào quán nhậu P.O trên đường số 79 (phường Tân Quy), đe dọa nhân viên rồi đập phá nhiều tài sản bên trong quán.

Ngay sau đó, Công an quận 7 đã vào cuộc xác minh và truy xét các đối tượng có liên quan.

Lần theo tung tích các đối tượng, cơ quan điều tra xác định, nhóm này sau khi gây án ở quận 7 đã đi ô tô xuống tỉnh Kiên Giang tiếp tục thực hiện đòi nợ thuê.

Tối 29/11, trinh sát hình sự Công an quận 7 phối hợp cùng Công an huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang, phát hiện Hoàng, Tuấn đang hát karaoke cùng 2 đối tượng khác nên ập vào bắt giữ.

Thời điểm bị bắt, Hoàng mang theo một khẩu súng và 6 viên đạn, Tuấn giấu trong người một khẩu súng và 8 viên đạn.

Theo cơ quan điều tra, sau khi nhóm của Hoàng và Tuấn (khoảng 12 đối tượng) đập phá quán nhậu ở quận 7, trong buổi tối cùng ngày (28/11), Hoàng và Tuấn được Bùi Tiến Dũng (37 tuổi, ngụ TPHCM) rủ đến Kiên Giang đòi nợ thuê cho một người phụ nữ.

Sau đó, Hoàng, Tuấn và Dũng thuê xe ô tô rồi cùng rủ thêm Mai Quang Minh (42 tuổi, ngụ TP.HCM) đi Kiên Giang.

Đến trưa 29/11, 4 đối tượng đến thị trấn Kiên Lương (tỉnh Kiên Giang) gặp một phụ nữ (người thuê nhóm đi đòi nợ). Sau đó cả nhóm đến một công ty ở TP Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang để đòi nợ.

Khoảng 17h cùng ngày, sau khi hoàn thành việc đòi nợ, nhóm của Hoàng rời công ty nói trên rồi về thị trấn Kiên Lương thuê khách sạn ở. Đến khoảng 20h, cả nhóm đến quán karaoke ở thị trấn Kiên Lương nhậu và hát karaoke.

Sau đó, các trinh sát hình sự Công an quận 7 phối hợp cùng Công an huyện Kiên Lương ập vào bắt quả tang Hoàng và Tuấn đang tàng trữ súng quân dụng. Công an còn phát hiện trong phòng hát karaoke có một bịch ni lông, bên trong có chứa bột màu trắng nghi là chất ma túy. Kiểm tra ô tô của Hoàng và Tuấn, công an phát hiện thêm 4 cây mã tấu và 3 bịch ni lông nghi là ma túy.

Liên quan đến vụ việc này, 4 đối tượng khác trong băng nhóm của Hoàng và Tuấn sau khi gây án ở quận 7 đã đến TP Thủ Đức để đòi nợ thuê cũng đã bị Công an quận 7 bắt giữ.

Hiện Công an quận 7 đang truy bắt những đối tượng còn lại trong nhóm.