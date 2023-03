Bát nháo mô tô, ô tô địa hình 'Tiểu sa mạc Sahara'

TPO - Hàng trăm xe mô tô, ô tô địa hình đang hoạt động trên đồi cát ở điểm du lịch Bàu Trắng (xã Hoà Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) không có giấy tờ, hết niên hạn sử dụng có nguy cơ gây mất an toàn cho du khách. Trong khi đó, chính quyền địa phương chưa có giải pháp hiệu quả để quản lý loại hình dịch vụ du lịch mang tính đặc thù này.

Hàng loạt mô tô, ô tô không giấy tờ

Bàu Trắng là điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh Bình Thuận. Nơi đây được mệnh danh là “Tiểu sa mạc Sahara” với những ngọn núi cát nhấp nhô, hình dạng khác nhau và luôn thay đổi do tác động của gió. Bàu Trắng cũng được thiên nhiên ưu ái ban tặng cho một khung cảnh hoang sơ và cực kỳ ấn tượng, với sự kết hợp hài hòa giữa đồi cát trắng xóa và hồ nước ngọt rộng lớn. Vì thế, mỗi năm Bàu Trắng thu hút hàng trăm ngàn lượt khách đến tham quan và trải nghiệm.

Đến với điểm du lịch này, du khách có thể trải nghiệm những dịch vụ du lịch đặc thù như: cưỡi đà điểu, lạc đà và đặc biệt đi xe mô tô, ô tô địa hình trên đồi cát Trinh Nữ.

Tuy nhiên, việc quản lý, rà soát đối với các xe ô tô, mô tô trên cát vẫn còn nhiều bất cập khi có hàng trăm chiếc xe này hoạt động chưa đúng quy định. Trực tiếp chứng kiến hoạt động của dịch vụ này tại điểm du lịch Triều Trang và U&Me, phóng viên nhận nhận thấy dịch vụ mô tô và ô tô địa hình chạy trên đồi cát chưa có phương án đảm bảo an toàn cho du khách. Nhiều chiếc xe đã cũ, không biển số vô tư chở du khách lên đồi cát Bàu Trắng. Trên các xe này cũng không hề có dây đai bảo vệ du khách dù chạy trên địa hình đồi cát rất gập gềnh.

Tại hai điểm du lịch nói trên, giá thuê sử dụng dịch vụ mô tô, ô tô địa hình cũng khá cao. Điểm Triều Trang có giá thuê xe mô tô địa hình 600 nghìn đồng/giờ/2 người và giá thuê ô tô địa hình 800 nghìn đồng/8 người để đi lên đồi cát chiêm ngưỡng, trải nghiệm, chụp hình… Còn điểm U&Me có giá thuê mô tô địa hình 700 nghìn đồng/giờ/2 người và giá thuê ô tô địa hình là 800 nghìn đồng/8 người. Trong khi đó, giá vé niêm yết vào tham quan đồi cát 15.000 đồng/người lớn và 7.000 đồng/trẻ em. Chỉ vé tham quan đồi cát có biên lai của Ban quản lý (BQL) điểm du lịch Bàu Trắng cấp, còn dịch vụ mô tô và ô tô địa hình thu tiền trực tiếp, không có biên lai của cơ quan chức năng địa phương cấp.

Theo BQL điểm du lịch Bàu Trắng, trong điểm Bàu Trắng có 1 doanh nghiệp (hộ ông Nguyễn Quả - Công ty Triều Trang), hai hộ cá thể là ông Đặng Minh Thái và Đỗ Như Trung kinh doanh dịch vụ du lịch. Ngoài điểm Bàu Trắng có hộ ông Phạm Văn Trọng kinh doanh dịch vụ du lịch với bảng hiệu U&M. Cả 4 cơ sở này đều không có giấy phép hoạt động đối với loại hình dịch vụ và giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường.

Tổng số xe mô tô 4 bánh tham gia vận chuyển khách tham quan đồi cát có 83 chiếc, trong đó có 46 xe không giấy tờ. Riêng xe ô tô địa hình tham gia vận chuyển khách là 87 chiếc, trong đó có 51 chiếc xe không có giấy tờ mua bán. Vì thế, việc sử dụng các loại xe hết niên hạn, không có giấy tờ, không rõ nguồn gốc sẽ tiềm ẩn các rủi ro tai nạn cho du khách khi sử dụng dịch vụ.

Loay hoay cắm mốc quản lý

Bên cạnh những tồn tại nói trên, tại đồi cát Trinh Nữ (nơi cả 4 cơ sở du lịch “dùng chung” để khai thác dịch vụ mô tô, ô tô địa hình trên cát) hiện vẫn chưa cắm mốc hoặc cắm biển cảnh báo để đảm bảo an toàn cho du khách và người dân tham quan.

Đã xảy ra không ít vụ tai nạn giao thông trên đồi cát giữa ô tô, mô tô của các cơ sở kinh doanh và các phương tiện di chuyển từ bên ngoài vào đồi cát. Tuy nhiên, đến nay việc phân cắm mốc trên cát Trinh Nữ đến nay chưa được địa phương thực hiện triệt để.

Trong những vụ tai nạn giao thông xảy ra mới đây giữa xe tham quan của du khách và xe của các cơ sở kinh dịch này, lực lượng CSGT và công an địa phương không thể vào xử lý vì khu vực này không có đường đi lại nên không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Giao thông đường bộ.

Ông Ngô Trường Thọ - Trưởng BQL điểm du lịch Bàu Trắng, thừa nhận những tồn tại, bất cập trong quá trình quản lý và phát triển du lịch trên đồi cát. Đặc biệt, việc quản lý ô tô, mô tô trên cát hiện vẫn còn chưa thống nhất giữa các bên về trách nhiệm kiểm tra, quản lý.

Nói về việc cắm mốc tại khu đồi cát Trinh Nữ, ông Ngô Trường Thọ trần tình rằng do diện tích khu đồi cát quá lớn nên BQL gặp khó khăn trong quá trình quản lý. Trong khi đó, cả 4 cơ sở kinh doanh du lịch chưa lập hàng rào, cắm bảng cảnh báo cấm vào đối với các phương tiện từ bên ngoài vào.

Liên quan đến việc quản lý các phương tiện ô tô, mô tô trên cát tại điểm du lịch Bàu Trắng, ngày 13/1 vừa qua, UBND tỉnh Bình Thuận đã có công văn giao Sở GTVT tỉnh này kiểm tra, làm rõ nguồn gốc, kiểm định chất lượng xe đang sử dụng trong các cơ sở du lịch để xử lý.

“Sở GTVT kiểm tra, làm rõ nguồn gốc, kiểm định chất lượng xe mô tô, xe ô tô do các tổ chức, cá nhân sử dụng để kinh doanh dịch vụ tại điểm du lịch sinh thái Bàu Trắng để xử lý theo quy định. Đồng thời, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn đối với các phương tiện kinh doanh theo đúng quy định”, công văn do Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Minh chỉ đạo.

Điểm du lịch sinh thái Bàu Trắng có tổng diện tích 45 ha. Năm 2013, nơi đây được Bộ VH-TT&DL công nhận là địa điểm nằm trong top 100 điểm đến ấn tượng của Việt Nam; giai đoạn 2014-2016 tiếp tục nhận danh hiệu “Điểm đến ưa thích ASEAN” và top “100 điểm yêu thích khu vực phía Nam”. Đặc biệt năm 2019, Bàu Trắng được Bộ VH-TT&DL công nhận là Di tích danh lam thắng cảnh cấp Quốc gia.